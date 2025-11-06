Astronautas quedan atrapados en el espacio: Objeto desconocido dañó su nave

06 nov. 2025 - 18:52 hrs.

¿Qué pasó?

Tres astronautas chinos se encuentran atrapados en su nave espacial de manera preventiva ante la posibilidad de que su nave haya sido golpeada por restos espaciales, lo que implica un serio riesgo para su regreso a la Tierra.

Atrapados por tiempo indefinido

Según informó la Administración Espacial Nacional de China, Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie debían regresar a nuestro planeta el miércoles, sin embargo, su estancia de seis meses en el espacio se verá prolongada por un tiempo indefinido.

El organismo chino detalló que un posible impacto en su nave espacial Shenzhou-20 los mantendrá más tiempo en el espacio, publicó CNN.

"El análisis de impacto y la evaluación de riesgos están en marcha", informó la agencia espacial, sin dar detalles sobre los daños ni cuánto tiempo revisarán la nave.

Los astronautas habían despegado desde la Región Autónoma de Mongolia Interior en abril pasado, y hace unos días habían entregado las llaves de la estación espacial china a una nueva tripulación de la nave Shenzhou-21.

"Estamos a punto de regresar a la Tierra, y ahora les entrego la llave de la escotilla que simboliza el derecho a mantener las operaciones en esta estación espacial china", les dijo Chen Dong en esa ocasión. Sin embargo, el accidente cambió los plantes.

