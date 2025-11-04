Vuelco en caso de influencer encontrada muerta en la tina de un hotel: Rapero es el principal sospechoso

04 nov. 2025 - 17:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un vuelco dio el caso de Iris Hsieh, influencer taiwanesa de 31 años que fue encontrada sin vida en la tina de un hotel de Malasia el pasado 22 de octubre. En un principio, se pensó que se trataba de "una muerte súbita", sin embargo, ahora se investiga como un asesinato.

Rapero es el principal sospechoso

Según publicó The Star, el rapero malasio Namewee, cuyo nombre real es Wee Meng Chee, fue la última persona vista con la influencer, pues estaban juntos en la misma habitación en el momento del incidente.

A pesar de ello, el rapero de 42 años no fue sindicado como sospechoso del crimen y tan solo fue detenido por presunta posesión y uso de éxtasis, además de dar positivo por anfetaminas, metanfetamina, ketamina y cannabis. Sin embargo, fue dejado en libertad bajo fianza dos días después.

Tras la muerte de la influencer, emitió una publicación en Instagram en la que explicó que la ambulancia había llegado casi una hora tarde y añadió que la verdad saldrá a la luz cuando se publique el informe policial.

Precisamente los informes policiales y nuevos detalles del caso tienen al rapero como el presunto autor del crimen. " Reexaminaremos todos los movimientos de la víctima y los del sospechoso que hemos identificado. Esperamos realizar un arresto pronto y proporcionaremos actualizaciones de vez en cuando", reveló el comisionado Datuk Fadil.

Autopsia pendiente

El comisionado explicó que los informes toxicológicos y la autopsia aún están pendientes para determinar la causa de muerte.

Cabe consignar que Hsieh Yu-hsin, más conocida como Iris Hsieh, era muy popular en Taiwán y contaba con 546 mil seguidores en Instagram.