Tiene vistas panorámicas a las pirámides de Guiza: Así es el Gran Museo Egipcio de El Cairo que costó más de US$1.000 millones

01 nov. 2025 - 14:39 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de años de retraso, este sábado finalmente se inauguró de manera oficial el Gran Museo Egipcio en El Cairo. El recinto está dedicado a la civilización faraónica y tiene como objetivo impulsar el turismo y reavivar la economía del país africano.

El nuevo museo tiene vistas panorámicas hacia las pirámides de Guiza y costó más de 1.000 millones de dólares tras comprender titánicas obras que se extendieron por 20 años.

Piezas faraónicas nunca antes expuestas

Las autoridades esperan recibir millones de visitantes al año en este edificio contemporáneo, que alberga alrededor de 100.000 piezas de la antigüedad egipcia, entre ellas algunas nunca antes expuestas.

Entre los principales atractivos destacan las 5.000 piezas del tesoro de Tutankamón, que por primera vez estarán reunidas en un solo lugar desde que el arqueólogo británico Howard Carter lo descubrió en 1922 en una tumba del Valle de los Reyes, en el Alto Egipto.

También, la estatua de granito de 11 metros de altura de Ramsés II, quien reinó durante más de seis décadas hace más de 3.000 años. Los faraones reinaron en Egipto a lo largo de 5.000 años a través de treinta dinastías.

A diferencia del centenario, anticuado y exiguo museo del centro de la capital egipcia, el nuevo recinto ofrecerá galerías inmersivas, iluminación de precisión, exposiciones de realidad virtual e incluso un museo para niños.

Los apasionados de la arqueología podrán seguir, a través de un ventanal, los trabajos del laboratorio de conservación para restaurar una barca solar de 4.500 años de antigüedad, encontrada enterrada cerca de la pirámide de Keops.

Conoce cómo es el Gran Museo Egipcio

