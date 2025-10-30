¿Quieres viajar a Barbados? Este es el tipo de ropa con el que no puedes entrar al país

30 oct. 2025 - 12:48 hrs.

Si eres amante del Caribe y tus vacaciones suelen ser en ese lugar, o simplemente estás pensando en viajar allí, Barbados puede ser una opción más que atrayente. El país insular, ubicado al noreste de Venezuela, destaca, entre otras cosas, por sus paradisíacas playas.

Eso sí, esta nación tiene una serie de reglas —algunas que pueden parecer insólitas para muchos— que, si no se respetan, pueden traducirse en un mal rato para sus visitantes.

Las prohibiciones para ir a Barbados

Según lo que especifica el sitio web Visitbarbados.org, existe una serie de disposiciones. Una de ellas es la posibilidad de obtener un litro de licor o vino libre de impuestos.

Sin embargo, los artículos que excedan esa cantidad están sujetos a los derechos e impuestos correspondientes. En cuanto a las prohibiciones, en Barbados, por ejemplo, no se puede fumar en espacios públicos.

De acuerdo con el mencionado sitio web, desde el 1 de octubre de 2010 entró en vigor una ley de no fumar en Barbados. Los barbadenses y los visitantes pueden ser procesados si se los encuentra fumando en áreas públicas.

“La legislación está diseñada para proteger a las personas y grupos vulnerables de los efectos nocivos del humo de tabaco ajeno. La definición de lugar público incluye un edificio, lugar, estructura o instalación que es propiedad de la Corona o una junta estatutaria o está ocupada por ella; un lugar, sitio, edificio, fábrica, planta, lugar de trabajo u otra estructura que esté total o sustancialmente cerrada; y una biblioteca, museo, auditorio, sitio histórico u otro de importancia arqueológica o nacional. La violación de esta ley está sujeta a una multa, encarcelamiento o ambos”, se señala.

No sirve cualquier prenda

Pero sin duda, la restricción que más llama la atención tiene relación con cierto tipo de vestimenta. En un apartado relacionado con las leyes sociales, se consigna que:

“Como visitante de Barbados, tenga en cuenta que existen severas sanciones por delitos relacionados con las drogas, incluida la posesión y distribución de narcóticos ilegales”.

Hasta ahí, todo bien. Pero inmediatamente se hace hincapié en que: "Es ilegal que cualquier persona, incluso niños, se vista con ropa de camuflaje o lleve artículos hechos con material de camuflaje”.

