Ministra argentina pide "expulsión y prohibición de reingreso de violentos extranjeros" tras incidentes en partido de la "U"

21 ag. 2025 - 11:56 hrs.

¿Qué pasó?

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional de Argentina, se refirió este jueves a los violentos incidentes registrados entre hinchas de Universidad de Chile e Independiente en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda durante la noche del miércoles.

A través de su cuenta de X, señaló que "lo de ayer en Independiente fue una tragedia. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía bonaerense para recuperar el orden. Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien".

"Conviven con los barras y sus negocios, igual que antes festejaban y trabajaban con los grupos piqueteros que llevaron a la Argentina al desorden. Recuperamos el orden una vez, y ahora vamos a hacer lo mismo con los barras bravas, sean de donde sean", agregó la secretaria de Estado.

En la misma línea, deslizó que "el inútil de (Álex) Kicillof (gobernador de la Provincia de Buenos Aires) se saca fotos con (Claudio) Tapia (presidente de la Asociación del Fútbol Argentino) para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente".

Las sanciones que piden para los hinchas chilenos

Paralelamente, Bullrich compartió un comunicado del ministerio que encabeza, en el que se consigna que "frente a la violencia desatada por la hinchada visitante y la inacción de las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso acciones inmediatas e inició actuaciones para sancionar a los responsables".

"Las fuerzas federales actuaron de acuerdo con sus responsabilidades: la Gendarmería Nacional requisó los micros de la barra visitante en el ingreso al país; el programa Tribuna Segura controló a más de 25.000 asistentes en el estadio, aplicando admisiones y capturas; y se impidió el ingreso de Juan 'El Gordo Juani' Lenzicki, jefe de la barra de Independiente con restricción vigente", suma el texto.

"Frente a la gravedad de los hechos, el Ministerio de Seguridad Nacional exige lo siguiente", indicaron:

Actuaciones inmediatas de la Aprevide y del Ministerio de Seguridad bonaerense .

y del . Identificación de los violentos de ambas parcialidades y explicación de por qué no se actuó a tiempo.

y explicación de por qué no se actuó a tiempo. Aplicación del derecho de admisión de por vida en todos los estadios de Argentina.

Entrega urgente de las cámaras de seguridad del club y sus alrededores para identificar responsables.

Acciones de la Conmebol para sancionar de manera ejemplar al club visitante y a los responsables directos por los hechos de violencia.

y a los responsables directos por los hechos de violencia. Un operativo conjunto con la Gendarmería y la Oficina de Inteligencia de Chile para identificar personas en frontera .

y la para . Comunicación oficial a la Embajada de Chile , con presencia en la Comisaría 4ta de Avellaneda, y envío de una nota formal a ese país solicitando sanciones de ingreso a estadios para los hinchas involucrados .

, con presencia en la Comisaría 4ta de Avellaneda, y envío de una nota formal a ese país solicitando . Pedido a Migraciones de la expulsión y prohibición de reingreso de los violentos extranjeros al país.

"El Ministerio de Seguridad Nacional se presentará en la causa penal. Lo ocurrido es uno de los episodios más graves en la historia del fútbol argentino y deja expuesta la total incompetencia de la Aprevide y del Ministerio de Seguridad bonaerense, que por acción u omisión consolidaron un esquema de 'hinchadas unidas' y 'dejar hacer' que agrava la violencia. El orden y la seguridad de los argentinos no puede quedar subordinada a la especulación política ni a intereses electorales. Las familias y los hinchas de bien se merecen eventos deportivos en paz", concluyeron.

