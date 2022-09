Joven mató a sus suegros por discusiones sobre el distanciamiento social que le pedían tener con su hija

09 sept. 2022 - 14:20 hrs.

"Total desprecio por la vida humana". Así calificó un juez el brutal ataque de un joven de 21 años contra sus suegros en marzo de 2020. A raíz de este episodio, en mayo de este año, el sospechoso fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua.

El asesino fue identificado como Khari Sanford, quien, hasta ese momento, estaba saliendo con la hija de las víctimas, Robin Carre y Beth Potter, informa People.

La relación entre él y los padres de su pareja comenzó a cambiar al inicio de la pandemia de coronavirus, puesto que ellos le exigían mantener el distanciamiento social para evitar algún eventual contagio. A partir de allí, y en medio de diversas discusiones, Sanford los mató a disparos.

Fueron encontrados en una zanja

Las víctimas fueron encontradas el 31 de marzo de 2020 en una zanja en las afueras de la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, después de haber sido secuestradas.

Por su parte, Potter fue declarado muerto en el lugar del hallazgo, mientras que su conviviente murió tras ser derivada de urgencia a un recinto médico.

¿Qué dijo la jueza?

Ellen Berz, jueza de circuito del condado de Dane, en el contexto del juicio, le hizo saber al propio Sanford que tenía un "total desprecio por la vida humana".

"El público, cualquiera en el público, no importa cuán amables sean contigo, no importa cuán generosos sean contigo, no importa cuánto traten de ayudarte, corren el riesgo de ser asesinados por ti", afirmó.

En el marco de las diligencias, se reveló que Robin Carre administraba un negocio de "consultor educativo independiente", mientras que Beth Potter trabajaba en el área de la salud.