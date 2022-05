Niño de 6 años comparte por error caramelos de marihuana en su escuela y cuatro alumnos terminan hospitalizados

Un niño de seis años tomó por error un paquete de caramelos de marihuana que su mamá guardó en el refrigerador de su casa, los llevó a su escuela y decidió compartirlos con sus compañeros de clases. Al poco tiempo se sintieron mal y cuatro pequeños terminaron en el hospital.

La madre del niño, identificada como Melinda Gatica, fue detenida y enfrenta cargos por abuso infantil en segundo grado en Michigan, Estados Unidos

El pequeño, de seis años, se dispuso a consumir las gomitas, pero también decidió compartirlas con sus compañeros. No transcurrió mucho tiempo cuando comenzaron a experimentar los síntomas de la droga.

Unos cuatro niños tuvieron vómitos, letargo y falta de aire, según reseña el portal People en Español. De inmediato los docentes llamaron a emergencias y los estudiantes fueron trasladados a un hospital.

En principio manejaron la hipótesis de que los pequeños se intoxicaron con monóxido de carbono. A medida que profundizaron las investigaciones se determinó que los caramelos o gomitas tenían THC, una sustancia de la planta de cannabis o marihuana.

De acuerdo con declaraciones dadas por el jefe del condado de Genesee, Christopher Swanson, los niños que consumieron el caramelo tienen edades entre 5 y 6 años.

Tras indagar sobre el hecho, la policía descubrió que el niño obtuvo las gomitas del refrigerador de su casa. La mamá las puso allí sin imaginar que su pequeño hijo las tomaría para llevarlas a la escuela.

