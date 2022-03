"No todos los héroes llevan capas": barman logra "ahuyentar" a acosador de dos mujeres en un bar

Como un “héroe” ha sido catalogado un barman en redes sociales, luego de que salvara a dos mujeres de una incómoda situación en un local: ambas eran acosadas por un desconocido, creando una incómoda situación.

Trinity Allie y su amiga disfrutaban de una copa en un bar de Tampa, Florida, cuando un sujeto comenzó a acosarlas reiteradamente, incomodando a las mujeres.

Para aquel entonces, eran atendidas por el barman Max Gutierrez. Él se dio cuenta de esta situación, por lo que decidió actuar para “rescatar” a las víctimas de acoso.

Evitando lo que pudo haber sido una escena y una posible pelea, decidió acercarse a las mujeres para así hacreles entrega del supuesto “recibo”, pero era un mensaje directo para ellas.

“Si este tipo las está molestando, pon tu cabello al otro lado de tus hombros y yo lo sacaré. Me está dando escalofríos”, rezaba la nota posteada en Mirror.

This man was harrassssing me and my friend and the bartender passed this note to me acting like it was my receipt ! Legit the type of bartender everyone needs pic.twitter.com/kGTGekNFgl