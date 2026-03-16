Nicolás Córdova entrega la nómina para los amistosos de Chile ante Cabo Verde y Nueva Zelanda

16 mar. 2026 - 12:55 hrs.

La Selección Chilena ya tiene sus cartas sobre la mesa. Con Nicolás Córdova nuevamente al mando del equipo, la ANFP dio a conocer la lista de 26 jugadores convocados para los amistosos internacionales del FIFA Series 2026, que se disputarán en Auckland, Nueva Zelanda, durante el mes de marzo.

El destino es el icónico Eden Park, uno de los estadios más emblemáticos del hemisferio sur, donde Chile enfrentará primero a Cabo Verde y luego a la selección local de Nueva Zelanda en dos compromisos que servirán de preparación de cara al próximo ciclo competitivo.

Los horarios confirmados son:

Chile vs. Cabo Verde: viernes 28 de marzo, a las 00:00 horas de Chile, en el Eden Park de Auckland.

Chile vs. Nueva Zelanda: lunes 30 de marzo, a las 03:15 horas de la madrugada de Chile, también en el Eden Park de Auckland.

View this post on Instagram A post shared by @laroja

La nómina destaca por la mezcla de experiencia y juventud.

Arqueros

Lawrence Vigouroux (Swansea City), Thomas Gillier (CF Montreal), Sebastián Mella (Huachipato).

Defensas

Felipe Ogaz (O'Higgins), Felipe Faúndez (O'Higgins), Fabián Hormazábal (Universidad de Chile), Benjamín Kuscevic (Toronto FC), Iván Román (Atlético Mineiro), Ian Garguez (Palestino), Guillermo Maripán (Torino FC), Igor Lichnovsky (F. Karagümrük SK), Gabriel Suazo (Sevilla FC), Diego Ulloa (Colo-Colo).

Mediocampistas

Vicente Pizarro (Rosario Central), Felipe Loyola (Pisa), Javier Altamirano (Universidad de Chile), Rodrigo Echeverría (Club León), Ignacio Saavedra (Rubin Kazán), Lautaro Millán (Independiente).

Delanteros

Darío Osorio (FC Midtjylland), Ben Brereton Díaz (Derby County), Alexander Aravena (Portland Timbers), Lucas Cepeda (Elche CF), Benjamín Chandía (Coquimbo Unido), Gonzalo Tapia (São Paulo), Maximiliano Gutiérrez (Independiente).

Todo sobre Selección Chilena