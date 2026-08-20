Beneficio por años cotizados: Este es el requisito mínimo que deben cumplir las mujeres

20 ag. 2026 - 07:00 hrs.

Para muchas mujeres, los años trabajados y las cotizaciones previsionales pueden ser determinantes al momento de acceder a beneficios durante la etapa de jubilación.

Dentro de los cambios al sistema de pensiones existe un aporte que considera precisamente el tiempo acumulado durante la vida laboral, aunque para recibirlo es necesario cumplir con ciertas condiciones.

En ese contexto, una de las ayudas contempladas por la Reforma de Pensiones es el Beneficio por Años Cotizados, que entrega un monto adicional a quienes cumplen con los requerimientos.

Este es el requisito mínimo que deben cumplir las mujeres

Para las mujeres, el requisito mínimo inicial es haber registrado 120 meses de cotizaciones, equivalentes a 10 años, ya sean períodos continuos o discontinuos.

Además, se deben ser pensionadas por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros de vida y tener 65 años o más.

Requisito aumentará

El requerimiento para las mujeres aumentará gradualmente. Desde enero de 2028, se exigirán al menos 132 meses, es decir, 11 años de cotizaciones.

Posteriormente, la exigencia seguirá incrementándose hasta llegar a 180 meses o 15 años de cotizaciones en 2036.

¿Cuánto dinero se entrega?

El cálculo corresponde a 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, con un tope máximo de 25 años de cotizaciones.

De esta manera, el monto máximo que se puede alcanzar es de 2,5 UF mensuales ($102.142 a la fecha), cifra que se suma directamente a la pensión de la persona beneficiaria.

Cabe destacar que el beneficio se entrega de manera automática, por lo que no es necesario realizar una postulación adicional para recibirlo, siempre que se cumplan las condiciones.

Quienes quieran revisar si cumplen las condiciones pueden realizar la consulta con su RUN y fecha de nacimiento a través de la plataforma de ChileAtiende.

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