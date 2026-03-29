Beneficio por años cotizados: Este es el tope mensual de dinero que puedes recibir

29 mar. 2026 - 08:00 hrs.

Gracias al Beneficio por Años Cotizados, las y los pensionados del país han podido incrementar el monto de sus jubilaciones desde que el beneficio entró en vigencia en enero de este 2026.

De este modo, las pensiones de las personas mayores han registrado aumentos, según la cantidad de años que hayan cotizado.

Es decir, por cada año cotizado, se le agregará un total de 0,1 UF a su pensión, monto que, a la fecha (29 de marzo), sería de unos $3.984.

¿Cuál es el tope de dinero que se puede recibir por el Beneficio por Años Cotizados?

Sin embargo, existe un tope mensual que puede recibir un jubilado, que indica que las personas pueden incrementar su pensión hasta en 2,5 UF ($99.600 aproximadamente), equivalentes al tope máximo de 25 años de cotizaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, las pensiones de los jubilados tendrán un aumento desde, aproximadamente, unos 4 mil a casi 100 mil pesos, monto que dependerá de la cantidad de años cotizados y del valor de la UF al momento de recibir el Beneficio por Años Cotizados.

¿Es necesario postular al Beneficio por Años Cotizados?

Ya que se trata de una ayuda automática, no es necesario postular al Beneficio por Años Cotizados, pues desde el Instituto de Previsión Social se encargan de revisar los antecedentes de los potenciales jubilados para ser acreedores.

De este modo, el mismo IPS se encarga de enviar una notificación vía correo a las personas que resulten beneficiadas o a través de su Casilla Única, para informar si cumplen con los requisitos.

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