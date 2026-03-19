Finiquito: ¿Qué es la reserva de derechos y cuándo se hace?

19 mar. 2026 - 16:00 hrs.

La legislación laboral contempla un dictamen que permite a los trabajadores estampar su reserva de derechos en el documento de finiquito.

Bajo este concepto legal, los empleados podrán hacer reclamos judiciales posteriores sobre materias con las que estén en desacuerdo.

Según la Dirección del Trabajo, esta medida impide que, acuciados por la incertidumbre laboral o económica, los trabajadores firmen el finiquito y renuncien a otros estipendios adeudados.

¿Qué es la reserva de derechos y cuándo se hace?

La reserva de derechos es el acto por medio del cual el trabajador deja estampada su decisión de reclamar posteriormente en tribunales materias con las que se encuentra en desacuerdo, aunque firme el finiquito por estar de acuerdo con el resto de los conceptos.

A juicio del ente gubernamental, este es “un acto jurídico unilateral no recepticio, que la legislación ha reconocido tácitamente como un derecho irrenunciable del trabajador y que lo habilita para interponer las acciones legales para reclamar por la vía judicial del derecho reservado".

El informe supone que la pérdida de un empleo puede llevar al individuo a renunciar a ciertos beneficios, con el fin de obtener el pago inmediato de sus salarios. En consecuencia, la figura protege los derechos del empleado.

La formulación de la reserva de derechos, la cual no requiere el consentimiento del empleador, tiene lugar cuando hay disconformidades por parte del trabajador, por lo que él considera necesario manifestarlas posteriormente.

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