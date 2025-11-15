Aguinaldo de Navidad para pensionados: Estos son los requisitos que debes cumplir para recibirlo

15 nov. 2025 - 12:30 hrs.

Quedan menos de dos meses para celebrar Navidad y Año Nuevo, ocasiones en que las familias suelen desembolsar importantes cantidades de dinero para las festividades.

A raíz de lo anterior, el Aguinaldo de Navidad es uno de los beneficios más esperados por los trabajadores del sector público y pensionados.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad?

El aguinaldo es recibido por empleados públicos y pensionados, y no requiere postulación. Sin embargo, cada grupo debe cumplir con requisitos específicos establecidos por ley:

Trabajadores públicos

Deben desempeñar cargos de planta o a contrata al 1 de diciembre de 2025, en instituciones como educacionales (estatales), municipalidades, hospitales públicos, ministerios, entre otros.

Eso sí, los trabajadores que se incorporen al sector público después del 1 de diciembre no serán beneficiarios del aguinaldo navideño de este año.

Jubilados

Para acceder al aguinaldo de Navidad, los pensionados deben recibir una pensión al 30 de noviembre de 2025 de alguna de las siguientes instituciones o legislaciones:

Instituto de Previsión Social (PGU o Pensión Básica Solidaria de Invalidez)

AFP, compañía de seguros o del Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez)

Excaja de previsión o exservicio de seguro social

Ley 16.744 por accidente de trabajo (a cargo de una mutualidad de empleadores o del Instituto de Seguridad Laboral)

De reparación (Ley Rettig o Ley Valech)

Dipreca o Capredena

¿Cuál es el monto del aguinaldo?

Para trabajadores públicos

Se espera que el monto sea mayor a $68.865 y a $36.427 —cifras de 2024—, dependiendo del rango salarial del funcionario en noviembre. Sin embargo, el monto está sujeto a la discusión del reajuste de remuneraciones que suele realizarse en noviembre entre los ministerios de Hacienda y de Trabajo con la Mesa del Sector Público.

El aguinaldo se pagará junto a la remuneración de diciembre, según estos calendarios:

Trabajadores que reciben sueldo los días 18 y 19: lo obtendrán el jueves 18 y viernes 19 de diciembre, respectivamente Trabajadores que lo reciben los días 21, 22, 23 y 24: lo obtendrán el lunes 22 de diciembre

Para jubilados

Los jubilados que reúnan los requisitos recibirán un aguinaldo de Navidad de $29.055, que incrementará en $16.415 por cada carga familiar acreditada al 30 de noviembre.

Este monto se pagará junto a la pensión de diciembre:

Pensionados del IPS: lunes 1 de diciembre Pensionados de AFP: a partir del miércoles 17 de diciembre

