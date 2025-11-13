Monto extra del aguinaldo de Navidad para pensionados: Conoce cuál es la fecha límite para acreditar cargas familiares

13 nov. 2025 - 13:00 hrs.

La llegada de diciembre y las festividades de fin de año suelen implicar gastos extraordinarios para muchas familias. En este contexto, el beneficio del aguinaldo de Navidad para pensionados constituye un respaldo importante.

Se trata de una suma adicional que se paga junto con la pensión de diciembre, para que quienes ya están jubilados puedan enfrentar los gastos propios de la época —regalos, reuniones, cenas— con más holgura. No requiere de una postulación, pues se otorga de forma automática a quienes cumplan los requisitos.

¿Qué pensionados son beneficiarios del aguinaldo de Navidad?

Recibirán el aporte más emblemático de diciembre todas las personas que, al 30 de noviembre de 2025, reciban una pensión por parte de una de las siguientes entidades o legislaciones:

Instituto de Previsión Social (sirve la Pensión Garantizada Universal o la Pensión Básica Solidaria de Invalidez).

Ex caja de previsión o el ex Servicio de Seguro Social.

Por un accidente del trabajo (Ley 16.744), a cargo de una mutualidad de empleadores o del Instituto de Seguridad Laboral.

De reparación: Ley 19.123 (Rettig) y Ley 19.992 (Valech).

De una AFP o compañía de seguro con garantía estatal, o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).

De la Dirección de Carabineros de Chile (Dipreca) o de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

También lo obtendrán las que sean beneficiarias del Subsidio por Discapacidad y de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón.

¿Cuál es la fecha límite para que pensionados acrediten sus cargas familiares?

Para este año, cada pensionado que reúna alguna de las anteriores condiciones recibirá un aguinaldo de Navidad correspondiente a $29.055. Por cada carga que el jubilado tenga acreditada, el monto incrementará en $16.415.

El plazo límite para tener inscrita la carga es el 30 de noviembre. En caso de hacerlo después del plazo establecido, el adicional recién lo recibirá para el proceso 2026 del aguinaldo navideño.

La acreditación de la carga familiar se hace en la respectiva Caja de Compensación, AFP o en el Instituto de Previsión Social, dependiendo de cuál sea la entidad que administra la Asignación Familiar del usuario.

Todo sobre Aguinaldo