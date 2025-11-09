Black Friday 2025: Esta es la fecha oficial del evento de descuentos online

09 nov. 2025 - 17:00 hrs.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) anunció la fecha en que se llevará a cabo el Black Friday 2025, el último evento de compras online del año en el que se podrán encontrar atractivas ofertas y descuentos en varios productos y servicios.

"El Black Friday se ha transformado en una vitrina clave para el comercio tanto presencial como online, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que buscan ampliar su alcance y conectar con nuevos públicos en un entorno competitivo y en constante evolución", destacó la directora ejecutiva de E-Commerce de la CCS, Yerka Yukich.

"El Black Friday 2025 invita a vivir una jornada de buenas ofertas y, sobre todo, buenas prácticas de las empresas adheridas al evento oficial organizado por la CCS. Nuestro compromiso, como gremio, es seguir promoviendo la transparencia, la seguridad y la responsabilidad en cada una de las etapas del proceso de compra", destacó por su parte la presidenta de la CCS, María Teresa Vial.

¿Cuál es la fecha del Black Friday 2025?

El Black Friday 2025 "reunirá a cientos de marcas y tiendas de distintos rubros, que ofrecerán promociones y descuentos exclusivos a consumidores de todo Chile" durante cuatro jornadas: desde el viernes 28 de noviembre al lunes 1 de diciembre.

Una de las novedades de esta edición será que las tiendas físicas participantes estarán geolocalizadas en el sitio www.cyber.cl y en Cyber App, "permitiendo a los usuarios identificar fácilmente los puntos de venta reales y verificar la autenticidad de las marcas participantes".

Como recomendación para no ser afectado por engaños durante el Black Friday, la CCS recomienda acceder a la página www.cyber.cl, ya que en esta podrás ver el listado de los e-commerce que cumplen con los estándares de seguridad y protección de los consumidores y que cuentan con el sello oficial de certificación.

