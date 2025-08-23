Este es el monto que entrega mensualmente el Bono por Asistencia Escolar

23 ag. 2025 - 21:00 hrs.

Un incentivo para estimular que los estudiantes vayan a clases. Ese es el principal objetivo del Bono por Asistencia Escolar, un aporte en dinero que se entregan siempre y cuando este grupo de la población cumpla con ciertos requisitos.

Cabe precisar que no se trata de un beneficio al cual se deba postular, llegando los dineros de manera automática a los beneficiarios, de manera mensual, que cumplan con los requisitos establecidos.

Tampoco tiene una duración específica, pues el dinero estatal se otorgará siempre que se reúnan los requisitos. En el caso de los pagos presenciales, de no ser retirados en un plazo de seis meses, caducará la posibilidad de cobrarlos.

¿Quiénes pueden recibir el Bono por asistencia escolar y cuál es su monto mensual?

La bonificación es para todas las familias que son usuarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades, a las que se les exigen los siguientes cuatro puntos para acceder al dinero:

Participar en los programas de Acompañamiento Psicosocial (APS) o Acompañamiento Sociolaboral (ASL).

Tengan integrantes de entre 6 y 18 años de edad al 31 de marzo del respectivo año.

Los niños deben estudiar en una institución educacional reconocida por el Estado, en los niveles educacionales básica o media, y cumplir con una asistencia escolar mensual igual o superior al 85%.

Sobre el último requisito, la acreditación de la asistencia escolar mensual es efectuada por el Ministerio de Educación; mientras que la opción de integrar el Subsistema Seguridades y Oportunidades es dada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, mediante una carta que debe firmar el jefe de hogar.

Una vez que se comprueba el cumplimiento de todas las exigencias, el monto correspondiente al bono es de $11.000 mensuales.

¿Cómo se paga el bono por asistencia escolar?

El pago se realiza en conjunto con el Bono de Protección y el Bono Base Familiar, a través de la Cuenta Rut.

Las transferencias monetarias se pagan mediante depósito bancario y con esta forma de pago los beneficios no caducan. Si quieres optar al pago presencial, debes acudir a tu municipio o a ChileAtiende, y solicitar la modificación de la forma de pago.

¿Cómo saber la fecha de pago del Bono por Asistencia Escolar?

ChileAtiende señala que el beneficio se otorga en conjunto con el Bono de Protección (más conocido como Bono Dueña de Casa) y con el Bono Base Familiar (este se paga solo si el hogar está en extrema vulnerabilidad).

Para la gran mayoría, el método de pago es transferencia electrónica a la Cuenta RUT del jefe de hogar; para otros es presencialmente en sucursales de BancoEstado o de la Caja de Compensación Los Héroes.

Para saber la fecha de pago del Bono por Asistencia Escolar, los interesados pueden hacer la consulta con su RUT en una plataforma habilitada por ChileAtiende, disponible en este enlace. Ingresados los datos, el sistema informará automáticamente la fecha y modalidad de pago.

Todo sobre Bonos