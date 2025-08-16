Esta es la manera en la que se paga el beneficio Bono Logro Escolar

16 ag. 2025 - 10:00 hrs.

El Bono Logro Escolar es un beneficio económico que entrega el Estado de Chile como parte del Ingreso Ético Familiar (IEF). Su objetivo es reconocer el esfuerzo académico de estudiantes de enseñanza básica y media que se encuentren dentro del 30% con mejor rendimiento académico de su promoción.

El beneficio está destinado a alumnos y alumnas de entre 5º básico y 4º medio, que además pertenezcan al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH) y cumplan con otras condiciones.

¿Cómo se paga el Bono Logro Escolar?

El monto del Bono Logro Escolar se deposita directamente en la CuentaRUT de BancoEstado del cobrador asignado del grupo familiar.

El pago del bono se realiza de manera automática, sin necesidad de que la familia o el estudiante hagan un trámite, ya que el cumplimiento de los requisitos es verificado según los datos cruzados entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Respecto a los montos, el bono se distribuye en dos tramos:

$82.181 para estudiantes que se ubiquen en el primer 15% de mejor rendimiento académico.

$49.310 para quienes estén en el segundo 15% de mejor rendimiento dentro de su promoción.

En caso de que más de un integrante del hogar cumpla los requisitos, el total se suma y se deposita en un solo pago al cobrador correspondiente.

¿Quiénes reciben el bono?

El Bono Logro Escolar lo reciben automáticamente los estudiantes que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener menos de 24 años.

Haber cursado entre 5º básico y 4º medio durante el año 2024.

Estar dentro del 30% con mejor rendimiento académico de su promoción o grupo de egreso.

Asistir a un establecimiento educacional reconocido por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Pertenecer al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares al 31 de marzo de 2024.

Respecto a la fecha en que se pagará el bono, aún no existe información oficial, sin embargo, en años anteriores este beneficio ha sido depositado alrededor del 15 de septiembre.

Todo sobre Bono Logro Escolar