¿Se pueden reciclar las cajas de pizza? Los cinco mitos más comunes sobre el reciclaje

10 may. 2026 - 16:18 hrs.

Esta semana, entre el 11 y el 17 de mayo, Chile celebra por segunda vez la Semana del Reciclaje, una iniciativa inspirada en la Recycle Week del Reino Unido que busca reunir a empresas, municipios y ciudadanos bajo el eslogan "Un Poquito es Caleta". El objetivo no es solo reciclar más, sino hacerlo correctamente.

Y es que según los expertos, el principal problema no es la falta de tecnología para procesar los residuos, sino que estos nunca llegan en condiciones adecuadas al sistema. La contaminación, la mala separación y la poca gestión desde el hogar hacen que gran parte de lo que podría reutilizarse termine en un relleno sanitario. Para entender por qué ocurre esto, hay que partir por desmentir las creencias más extendidas sobre el reciclaje.

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Mito 1: todo lo que va al contenedor se recicla

Muchas personas dan por hecho que depositar un residuo en el contenedor verde garantiza su reciclaje. Eso no es así. Si el material está contaminado, mezclado con basura o mal clasificado, puede terminar igual en un vertedero. El destino final depende del estado en que llega, no del lugar donde se deposita.

Mito 2: reciclar en casa no sirve de nada

Existe la idea de que el reciclaje doméstico es un gesto insignificante frente a lo que hacen las industrias. Sin embargo, los expertos advierten que el impacto acumulado de los hogares es enorme. Si todos los vecinos de un edificio separan correctamente sus residuos, el efecto puede incluso superar al de una empresa mediana.

Mito 3: reciclar es complicado

Este es uno de los mitos más paralizantes. La realidad es que se puede empezar con algo tan simple como separar un solo tipo de residuo, por ejemplo latas o envases de tetrapak, y llevarlo al punto limpio más cercano. La clave está en ir de menos a más, sin intentar hacerlo todo de golpe.

Mito 4: reciclar es responsabilidad solo de las empresas

La Ley REP obliga hoy a las empresas a financiar la gestión de los residuos que comercializan. Pero eso no exime a los ciudadanos. El sistema funciona solo si las personas también hacen su parte, separando y entregando los materiales en condiciones para ser valorizados.

Mito 5: las cajas de pizza se pueden reciclar enteras

El cartón sí es reciclable, pero no cuando está impregnado de grasa o restos de comida. En el caso de las cajas de pizza, lo recomendable es separar las secciones limpias, que sí pueden reciclarse, y descartar como basura común las partes sucias.

Desde La Caja Verde, empresa especializada en gestión de residuos, su fundador Gianfranco Ghirardelli insiste en que el cambio de hábito es urgente. Los vertederos del país están al límite y una mala gestión de residuos orgánicos genera gas metano, uno de los principales responsables del calentamiento global. Reciclar bien, aunque parezca poco, es parte de la solución.