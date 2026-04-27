China logró clonar 10 yaks en el Tíbet y el resultado superó todas las expectativas

27 abr. 2026 - 13:11 hrs.

Científicos chinos anunciaron este lunes un avance en la clonación de yaks: 10 terneros clonados nacieron de forma natural en la Región Autónoma de Xizang, en el suroeste de China. Tres son yaks negros y siete blancos, todos nacidos entre el 25 de marzo y el 5 de abril en una base de cría e investigación en el distrito de Damxung.

Los animales cumplen los estándares esperados y ganan peso de forma constante. “Esto demuestra que la tecnología pasó de un éxito puntual a una aplicación estable y a gran escala”, dijo Fang Shengguo, quien lideró el equipo de investigación de la Universidad de Zhejiang, en una conferencia de prensa en el distrito.

Estos nacimientos masivos se producen tras el nacimiento del primer yak clonado en julio de 2025, que creció de forma saludable y pesa actualmente unos 183 kilogramos.

Los yaks son endémicos de la Meseta Qinghai-Tíbet y constituyen tanto una fuente de sustento para las comunidades pastorales locales como un componente esencial del ecosistema de la altiplanicie. A diferencia del ganado común, los yaks han desarrollado mecanismos celulares únicos para adaptarse a los bajos niveles de oxígeno y la intensa radiación ultravioleta de la meseta, lo que hace su clonación especialmente compleja.

¿Cómo se logró la clonación?

El proyecto conjunto entre investigadores del Instituto Regional de Biología del Altiplano, el gobierno del distrito de Damxung y la Universidad de Zhejiang utilizó tecnologías de selección del genoma completo y clonación de células somáticas para producir los yaks clonados.

La nueva tecnología resuelve desafíos de larga data en la ganadería de altura, como los lentos ciclos genéticos de reproducción y la caída en la calidad de los animales. Según Fang, la herramienta integra innovación científica, medios de vida locales, crecimiento económico y protección ecológica, impulsando la transformación de la región hacia una agricultura moderna y de alta calidad en el altiplano.

La ganadería y agricultura de alta altitud es uno de los sectores prioritarios que Xizang está promoviendo durante el período del 15.º Plan Quinquenal (2026-2030).

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