Ni descafeinado ni con leche vegetal: Estudio afirma que esta es la mejor forma de beber café para aumentar la longevidad

12 ag. 2025 - 17:23 hrs.

Para millones de personas en todo el mundo, el día comienza con una buena taza de café. Aunque no se recomienda para quienes sufren de ansiedad y algunas enfermedades, lo cierto es que, consumido con moderación, puede aportar beneficios gracias a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

¿Cuál es la forma más saludable de tomar café?

Un reciente estudio publicado en The Journal of Nutrition analizó cuál es la forma más saludable de beber café, y los resultados son los que podríamos esperar: lo mejor es tomar café negro sin ningún otro ingrediente.

Los investigadores revisaron datos de nueve ciclos consecutivos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de EE.UU., de 1999 a 2018, y los Datos Nacionales de Mortalidad e Índice de Muertes. En total, analizaron a 46.000 adultos mayores de 20 años y sus hábitos de consumo de café, incluyendo qué tipo consumían, la cantidad de azúcar y grasas saturadas.

Tras su análisis general, concluyeron que el café negro y el café con bajos niveles de azúcar añadido y grasas saturadas se asociaron con un 14% menos de riesgo de mortalidad por cualquier causa en comparación con quienes no consumían café, según reveló una publicación de Men's Health. Sin embargo, no identificaron los mismos beneficios con el café que tiene mucho azúcar y grasas.

Según la investigación, no se debe consumir más de media cucharadita de azúcar (2,5 gramos) por taza de café (236,6 gramos). En tanto, lo idea es no agregarle más de cinco cucharadas de leche al 2%, una cucharada de nata ligera o una cucharada de crema.

¿Cuánto café se debe tomar al día?

La investigación también determinó que beber al menos una taza de café al día se relacionaba con un 16% menos de riesgo de mortalidad por cualquier causa.

En caso de consumir dos o tres tazas al día, este porcentaje aumentaba levemente a 17%, por lo que beber más de una porción al día no traería grandes beneficios adicionales.

De hecho, el consumo de más de tres tazas diarias registró un aumento en la probabilidad de morir por enfermedades cardiovasculares. En el caso de la posible relación del cáncer con el café, los investigadores no encontraron evidencia de un vínculo directo.

