Gianella Marengo muestra su embarazo con una osada fotografía que enamoró a sus fanáticos

24 oct. 2026 - 13:16 hrs.

¿Qué pasó?

Gianella Marengo sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras compartir una fotografía en la que muestra su embarazo. La comunicadora publicó la imagen en su cuenta de Instagram, donde posó exhibiendo su vientre.

"Nunca me había sentido tan segura con mi cuerpo como contigo", escribió junto a la fotografía. La publicación recibió numerosos comentarios de sus seguidores, varios de los cuales destacaron su figura y apariencia durante el embarazo.

La noticia de que se convertiría en madre se conoció a fines de julio, cuando sorprendió al revelar que estaba embarazada y que mantenía una relación sentimental que hasta entonces había sido poco conocida públicamente.

Marengo contó que su embarazo fue una sorpresa

Durante su participación en un programa de Chilevisión, la figura televisiva habló sobre cómo recibió la noticia.

"Me pilla en una etapa que no me lo esperé, porque fue muy sorpresivo todo. No lo estaba buscando en este momento, entonces fue muy bonito, fue una muy linda sorpresa. Con casi 40 años", comentó en el espacio.

Asimismo, agregó: "Fue raro, porque fue un milagro, básicamente; no era una cosa de que lo estaba buscando y, sobre todo así, no podía".

En la misma conversación, Marengo explicó que se trataba de un embarazo de alto riesgo, debido a su edad y a la presencia de miomas, por lo que debe tener controles y un seguimiento médico especial.

Actualmente, tras la publicación de su foto, se llenó de comentarios como "Yo no me veía así de rica embarazada. Hermosa", "ojalá me hubiera visto así embarazada. Regia", "la mamá más guapa" y "qué hermosa foto... te ves impecable. Hasta la guatita tiene calugas", fueron algunos de los elogios.

Mira la publicación:

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