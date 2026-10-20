Perfumes unisex siguen ganando terreno en el mercado: ¿Cómo elegir el adecuado?

20 oct. 2026 - 14:14 hrs.

La frontera entre perfumes para hombre y perfumes para mujer lleva años diluyéndose, y los números confirman que esa tendencia ya no es marginal.

Los perfumes unisex representaron el 18,3% de las unidades vendidas entre julio y septiembre de 2026, frente al 13,6% del mismo período del año anterior, con un crecimiento del 48% en lo que va del año.

El fenómeno no es exclusivo de Chile. Un informe de Mintel de 2025 identificó un mejor desempeño de las fragancias unisex frente a las asociadas a un género específico, y Marie Claire España incluyó el denominado punto andrógino entre las claves de la perfumería de temporada. La tendencia apunta a elegir desde la preferencia personal y no desde la etiqueta.

“El perfume se volvió una manera de contar quién eres, más que una categoría. Vemos parejas que comparten una misma fragancia o personas que llegan por un aroma que sintieron en alguien, sin preguntar para quién fue creado”, afirma Renata Adofaci, gerente comercial regional de Silk Perfumes.

Una parte importante de este crecimiento tiene origen en la perfumería árabe, que concentra el 87% de los perfumes unisex vendidos por la marca. Casas como Lattafa, French Avenue, Al Haramain y Armaf proponen composiciones intensas con notas de oud, ámbar, resinas y especias que nunca se asociaron con fuerza a un género específico, lo que amplía su atractivo a un público muy diverso.

¿Cómo elegir un perfume unisex?

Para quienes quieran explorar esta categoría, la clave está en partir por la familia olfativa. Los amaderados, con cedro, sándalo u oud, concentran el 33% de las ventas unisex, seguidos por los dulces con vainilla y ámbar en un 29%. Los cítricos y especiados completan el espectro para quienes prefieren perfiles más frescos o de mayor intensidad.

La recomendación de los especialistas es probar siempre la fragancia sobre la piel y observar cómo evoluciona durante el día, ya que su desarrollo puede variar según cada persona.

En tiendas como Silk Perfumes es posible hacer esa prueba antes de comprar, mientras que el canal digital informa la familia olfativa de cada producto.