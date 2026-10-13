Ya se acerca el verano: la colección que apuesta por colores tropicales, estampados y prendas livianas

13 oct. 2026 - 15:28 hrs.

El verano invita a renovar el clóset y buscar prendas que se adapten a los días de calor, las vacaciones y las actividades al aire libre. Sin embargo, las variaciones del clima en Chile pueden hacer que las temperaturas no siempre acompañen los planes de la temporada.

Entre jornadas soleadas, mañanas frescas y cambios inesperados, vestirse durante esta época también implica privilegiar la comodidad y la versatilidad. Las prendas ligeras, los colores vivos y las capas fáciles de combinar se convierten en alternativas para distintos momentos del día.

En este escenario, las tendencias de primavera-verano apuestan por diseños que permiten pasar de la playa a una salida urbana sin cambiar por completo el look. Los estampados, las tonalidades inspiradas en la naturaleza y las siluetas holgadas destacan entre las propuestas de la temporada.

Entre estampados y detalles

Esa inspiración está presente en Casa Soleil, la nueva colección de Touché, que reúne trajes de baño, bikinis y trikinis en colores como verde tropical, rosado, aguamarina y tonos tierra. La propuesta incorpora lunares en blanco y negro, figuras en zigzag y estampados de vegetación.

Los detalles también adquieren protagonismo mediante hebillas doradas, costuras en contraste y acabados brillantes. Estos elementos aportan personalidad a las prendas y permiten que cada diseño destaque sin dejar de lado el espíritu relajado asociado a las vacaciones.

La colección se extiende más allá de la piscina y la playa con pareos, salidas de baño, vestidos, camisas y pantalones de siluetas amplias. Las transparencias, los tejidos y las texturas ligeras buscan facilitar combinaciones para almuerzos al aire libre o paseos durante la tarde.

La campaña fue fotografiada en una casa de verano en Colombia, rodeada de vegetación tropical y arquitectura contemporánea. Las imágenes buscan transmitir una atmósfera de descanso, con looks pensados para acompañar jornadas donde los planes pueden cambiar sobre la marcha.

La colección ya está disponible en la tienda física de Alonso de Córdova, en Santiago, y en el sitio web www.touchechile.cl, que cuenta con despacho a todo Chile. Las novedades también se pueden revisar a través de la cuenta oficial de Instagram de la marca.

Todo sobre Tendencias