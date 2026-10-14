Deslizamiento de tierra en ladera de cerro en Lota: Hay peligro de derrumbe de casas

14 oct. 2026 - 16:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un deslizamiento de tierra se produjo en la tarde de este miércoles 14 de octubre en la comuna de Lota, en la región del Biobío.

Según información preliminar, la emergencia se registró en la ladera de un cerro ubicado a un costado de la carretera Fernando María Castellón.

Lo anterior obligó a que personal especializado se movilizara hacia el lugar, así como también el alcalde Jaime Vásquez.

Corte de ruta por deslizamiento

Por el momento, la ruta se encuentra cortada en ambas direcciones, mientras los equipos de emergencia trabajan en terreno, informó Diario Concepción.

En el lugar también se encuentra bomberos, que realiza labores para verificar si hay o no alguna persona lesionada a raíz del hecho.

Cabe destacar que en la cima del cerro afectado habría viviendas, por lo que se estaría haciendo un catastro para ver el estado de las casas y llevar a cabo una posible evacuación.

¿Qué dijo el alcalde?

El alcalde Jaime Vásquez conversó con Meganoticias y señaló que "tenemos 10 familias que evacuamos rápidamente con los bomberos y equipos municipales".

"La concentración de agua en los cerros hace que se pueda deslizar. Estamos hablando de una masa de tierra de aproximadamente de 2.000 cubos, una cantidad considerable, y se ha optado por cortar la ruta. Hay vías alternativas", agregó.

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