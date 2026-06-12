Comic Con Chile suma a actriz de One Piece: Lera Abova participará de la edición 2026

12 jun. 2026 - 10:34 hrs.

La Comic Con Chile lleva 15 años siendo el punto de encuentro más esperado por los fanáticos de la cultura pop en el país. Lo que comenzó como un evento de nicho fue creciendo hasta convertirse en uno de los festivales de entretenimiento más convocantes del año, y esta edición aniversario promete ser la más ambiciosa de su historia.

Para celebrar esa trayectoria, la organización ha ido anunciando un cartel de invitados internacionales que no para de crecer. Ya estaban confirmados Frankie Muniz, el recordado protagonista de Malcolm in the Middle, y Carlos Villagrán, el eterno Quico de El Chavo del 8, quien estará los tres días del evento compartiendo con el público. Ahora se suman tres nombres que elevan aún más el nivel de la convocatoria.

Lera Abova llega a Chile

La incorporación más esperada por los fanáticos del anime es Lera Abova, la modelo y actriz que da vida a Nico Robin en la segunda temporada del live action de One Piece, estrenada este año en Netflix y una de las producciones más exitosas a nivel mundial. Su presencia en Chile es histórica no solo para el país, sino para toda la región, ya que será su primera visita a Latinoamérica.

Nico Robin es uno de los personajes más queridos de la obra de Eiichiro Oda, y verla en persona representada por la actriz que le dio vida en pantalla es el tipo de experiencia que los fanáticos del manga y el anime raramente tienen oportunidad de vivir. Lera Abova estará presente el sábado 4 y domingo 5 de julio.

Otros invitados

También regresa al evento Yaya Han, una de las figuras más influyentes del cosplay a nivel mundial. La artista estadounidense ya visitó Comic Con Chile en octubre de 2023 y vuelve en esta edición aniversario con un rol especial: será parte del jurado del Torneo Cosplay, una de las instancias más esperadas del evento. Su participación está confirmada para el sábado 4 y domingo 5 de julio.

El tercer nombre nuevo es Christofer Sundberg, fundador de Avalanche Studios y creador del exitoso videojuego Just Cause. Su visita llega impulsada por la Embajada de Suecia en Chile, en una iniciativa que busca poner el foco en el liderazgo escandinavo en el desarrollo de videojuegos. Tras dejar Avalanche, Sundberg fundó el estudio Liquid Swords y llega al evento en el contexto del lanzamiento de su nuevo juego, Samson.

¿Cuándo es?

La edición aniversario de Comic Con Chile se realizará los días viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de julio de 2026 en Espacio Riesco. Un recinto que permite albergar la escala que este evento ha alcanzado a lo largo de sus 15 años de historia.

Las entradas ya están disponibles a través de PuntoTicket. Con un cartel que sigue creciendo y una celebración de esta magnitud, conseguir la entrada con anticipación parece la decisión más inteligente para no quedar fuera de una de las citas culturales más importantes del año.

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