Quién es y qué edad tiene Yasmín Valdés en ¿Volverías con tu ex? 2: "La Yayita" regresa empoderada y con ganas de revancha

04 jun. 2026 - 22:03 hrs.

Hay nombres que quedan grabados en la memoria del público televisivo chileno, y "La Yayita" es uno de ellos. Yasmín Valdés se convirtió en 2016 en uno de los personajes más intensos, apasionados y polémicos de la primera temporada de Volverías con tu ex? en Mega. Diez años después, regresa al mismo encierro con el mismo hombre y con una promesa que ya circula por toda la farándula: esta vez, el juego es distinto.

¿Quién es Yasmín Valdés?

Yasmín Valdés tiene 54 años y es actriz. Conocida popularmente como "La Yayita de Chile", construyó una carrera en las tablas y en la televisión que la convirtió en figura reconocida del medio nacional. Su paso por la primera temporada de ¿Volverías con tu ex? la expuso a una audiencia masiva, aunque no siempre bajo la mejor luz: los celos, las lágrimas y la inestabilidad emocional marcaron su participación y dejaron una imagen que, según ella misma, quedó sepultada en el pasado.

Lo que descubrió al ver el programa desde afuera

La historia de Yasmín Valdés en la primera temporada de ¿Volverías con tu ex? tuvo un final agridulce: salió de la mano con Mariano Brozincevic, pero el amor no sobrevivió al mundo exterior. El quiebre definitivo llegó cuando vio el programa desde afuera y descubrió imágenes que él siempre le negó dentro del encierro: los besos ocultos con Paula Bolatti y los coqueteos con Gala Caldirola.

"Al ver las imágenes, vi que él era el que coqueteaba y hablaba mal de mí. Me destrozó el alma, por eso terminé", confiesa la actriz. Una traición que tardó meses en procesar y que dejó una herida que, diez años después, sigue siendo la base de todo lo que viene.

La nueva Yasmín: Empoderada, libre y sin fantasmas

Yasmín Valdés llega a ¿Volverías con tu ex? 2 con un discurso que no deja espacio para la ambigüedad. "La Yasmín celosa y llorona se quedó hace 10 años atrás, bien enterrada y sepultada", asegura la actriz, declarándose más segura, libre y decidida a disfrutar la experiencia sin fantasmas del pasado.

Su estrategia para esta nueva edición del reality de Mega es clara y desafiante: "Quiero que se dé vuelta la tortilla... Ahora quiero ser yo la que esté libre y que él me cele". Una declaración de intenciones que convierte a "La Yayita" en uno de los personajes más esperados del encierro en Perú.

Yasmín Valdés en Volverías con tu ex? 2

En la selva amazónica de Tarapoto y luego en Pachacamac, Lima, Yasmín Valdés se reencontrará con Mariano Brozincevic por primera vez en una década. Una mujer que dice haber cambiado, frente al hombre que la traicionó. La pregunta que el reality de Mega intentará responder es si esa transformación es real o si las emociones del pasado pueden más que cualquier promesa de cambio.

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