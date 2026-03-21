Muere destacado doctor y hermano de Marcela Vacarezza: "Siento que me esperaste para despedirme"

21 mar. 2026 - 13:15 hrs.

La tarde de este viernes, Marcela Vacarezza dio a conocer la muerte de su hermano, Ricardo Vacarezza Etcheverry, a través de una publicación en redes sociales, donde compartió un mensaje centrado en el vínculo que mantenían.

“Querido Ricardito. No sé por qué siempre te dije así aunque eras mi hermano mayor... Aunque la distancia nos separaba y no nos veíamos tanto como hubiéramos querido, siempre estuviste presente de una forma profunda y silenciosa”.

Un último encuentro

En el mismo mensaje, relató que logró llegar a Chile para verlo antes de su fallecimiento, en medio de una partida que describió como inesperada.

“Siento que me esperaste para que pudiera llegar y despedirme de ti”.

A partir de ese momento, evocó recuerdos personales que marcaron su relación a lo largo del tiempo.

“Hoy me quedo con todas las ocasiones compartidas, con tu humor tan especial y tu manera tan peculiar de ver y enfrentar la vida. También con tus llamadas, siempre preocupado por mí, por Rafael y mis niños”.

Su trayectoria en la medicina

Desde el Colegio Médico de Chile también se refirieron a su fallecimiento, destacando su formación y experiencia profesional en el área de la salud.

“Lamentamos el fallecimiento del Dr. Ricardo Vacarezza Etcheverry, médico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en Hematología y Medicina Interna, quien se desempeñó durante 19 años en el Hospital de La Serena. Recordado por su compromiso, vocación de servicio y entrega con sus pacientes”.

Durante su carrera, desarrolló su trabajo en el Hospital de La Serena, donde ejerció por cerca de dos décadas.

Familia y recuerdo

En su despedida, Marcela también mencionó la familia que deja su hermano, junto con el impacto de su ausencia en su entorno cercano.

“Aunque tu partida fue rápida e inesperada, tu huella permanecerá por siempre”.

El mensaje finalizó con una frase que resume el vínculo que proyecta en el tiempo.

“Descansa en paz, querido hermano. Siempre estarás conmigo”.

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