"No soporto estar de pie": El duro momento de salud que vive la periodista Chris Mc Millan que podría dejarla sin trabajar

21 mar. 2026 - 10:10 hrs.

Un complejo momento de salud es el que vive la periodista Chriss Mc Millan, recordada por su trabajo en el área de prensa de Canal 13 y en el matinal "Bienvenidos" de la misma señal televisiva.

La comunicadora, que se desempeñó en la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Municipalidad de La Reina, ha recibido diagnósticos médicos que la imposibilitarían de trabajar.

¿Qué le pasó a Chriss Mc Millan?

Resulta que en junio de 2025, realizaba sus labores en terreno en la comuna cuando comenzó a sentir dolores de cabeza y de hombre, que posteriormente generaron que se desmayara. Tras realizarse exámenes con neurólogos, una resonancia magnética arrojó que las vértebras C6 y C7 se cerraron por el canal donde pasan los nervios, estrangulándolos, lo que generó que su mano derecha y sus piernas no respondieran.

Tuvo que someterse a una neurocirugía de cuatro horas que no tuvo inconvenientes, pero al despertar, "no podía mover las piernas", contó al diario Las Últimas Noticias.

Con medicamentos y sesiones de kinesioterapia pudo avanzar, pero los problemas no acabaron ahí, ya que comenzó a tener dolores lumbares, que luego notaron que era una hernia, que hasta ese entonces, no requería de operación, pero en octubre del año pasado, yendo en auto con su madre, fueron chocadas por una micro oruga, como ella iba de copiloto, recibió el impacto. "La hernia que había estado dormida se abrió con el golpe", reveló.

Chriss Mc Millan

"Ha sido devastador y no es algo que ya pasó, todavía estamos en esto, pasando una condición súper angustiosa, porque no tenemos certeza de cuánto tiempo va a funcionar. Cuando me operaron en agosto, a mi esposo lo despidieron porque alguien tenía que hacerse cargo: son tres niños, una esposa que no podía mover el cuello ni las piernas, tomando opioides, todavía los tomo. Llevamos ocho meses sin ingreso; una realidad incierta que tratamos de que los niños no perciban", reveló a LUN.

Uno de los últimos golpes que ha recibido la periodista de 41 años, es que, debido a la cantidad de licencias médicas presentadas, el Compin comenzó el proceso de evaluación de salud irrecuperable, algo que la jubilaría antes de la edad establecida.

"Escuchar esa palabra, invalidez, con 41 años, fue como un cuchillo en el estómago. Esta semana no lloré de dolor, pero sí de angustia. De no saber si voy a volver a ser quien era. Sin poder correr con mis hijos, bailar, porque no soporto estar de pie", concluyó.

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