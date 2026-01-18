Cecilia Bolocco despide a su fallecida madre: "Solo quiero darte las gracias por tu extraordinario ejemplo de bondad"

18 en. 2026 - 13:37 hrs.

Ayer sábado 17 de enero murió Rose Marie Fonck, la madre de las animadoras de TV, Cecilia y Diana Bolocco.

Su deceso, que se produjo a los 90 años, conmocionó al mundo del espectáculo y fue despedida en redes sociales por su hija Diana y su nieto Máximo.

Ahora llegó el turno de la exMiss Universo, quien también y por la misma vía le dedicó emotivas palabras a su progenitora.

"Te amo, mamá"

"!Mi adorada mamá, no tengo palabras para despedirte!... ¡Solo quiero darte las gracias por tu extraordinario ejemplo de bondad, espiritualidad y fortaleza!", dijo Cecilia en su cuenta de Instagram.

Añadió que "dedicaste tu vida entera a servir, a dar y darte a otros, siempre pendiente del más débil. ¡Tu ejemplo y amor vivirán por siempre en mi corazón!”.

Para cerrar, expuso que "¡por favor, desde ahí sigue enseñándome el camino! Te amo, mamá".

Todo fue ilustrado con tres fotos de su madre, las que incluso la mostraron en su niñez y juventud.

Mira el posteo de Cecilia Bolocco