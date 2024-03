Denisse Campos se disculpa con su hermana Daniella tras acusarla de querer robar a su hijo: "Nunca fue mi idea ofender"

20 mar. 2024 - 18:04 hrs.

Tras haber acusado a su hermana Daniella Campos de haber querido robarle a su hijo, Denisse subió un video a sus redes sociales en donde le ofrece disculpas por sus dichos.

Recordemos que en un programa de YouTube, Daniella aseguró que su hermana en cierta forma, se "merece" las tragedias que ha enfrentado a lo largo de su vida, dando a conocer el supuesto robo de su hermana.

"Ella para mí no es una persona buena, hay cosas que no puedo comentar en televisión... Pero no existe mucha piedad para personas que realmente se merecen otras cosas. No lo entiendo como un rebote, creo que lo que tiene ella es un poquito lo que se merece...", expresó Denisse sobre su hermana.

Para justificarse, agregó que, "nadie vio mi enfermedad, mi cáncer... Nunca lo comenté. No es lo mismo estar enferma, con los ojos afuera, crear lástima o estar con su hija muerta... Pero ella también quiso robarme a mi hijo, entonces hay cosas que no se entienden".

Las disculpas de Denisse Campos a su hermana

A través de un video, Denisse le ofreció disculpas a su hermana por esta acusación en particular, dejando en claro que esto no significa un acercamiento entre ambas.

"Este en vivo es para pedir unas disculpas públicas a mi hermana Daniella Campos, por algunos comentarios que han sido totalmente fuera de lugar, de contexto y de una ordinariez terrible", partió diciendo.

En esta línea, recalcó que, "nosotras no estamos juntas... quería pedir estas disculpas, porque se está hablando de que quiso robarse a mi hijo y cosas por el estilo de una estupidez grande".

"(Esta disculpa) no tiene relación con nuestro alejamiento ni con ningún tipo de pelea que tengamos", enfatizó Denisse.

Sobre por qué dijo que su hermana le intentó robar a su hijo, aseguró que "se hizo para un amigo, fue en un contexto de un programa simpático. Nunca fue mi idea ofender ni hacer malos comentarios de otras personas, no soy de ese tipo de mujeres".

Para cerrar el tema, reiteró que, "no nos hemos reconciliado (...) Que la Daniella reciba las disculpas como correspondan, no la veo, así que no podemos conversar este tema".

Revisa el video

