"Peñeteñe" de Millenium Show: ¿Cuál es su verdadero nombre y a qué se dedica hoy?

Uno de los dúos humorísticos más populares de la década de los 2000 fue Millenium Show, compuesto por "Turrón" y por "Peñeteñe", quien es recordado por su larga cabellera.

El grupo tuvo una exitosa rutina en el Festival de Viña del Mar del año 2001, sin embargo, a 23 años de ese show el presente es mucho más complicado, en particular para "Peñeteñe".

El humorista se encuentra viviendo un delicado estado de salud, sufre de algunas enfermedades y hace unos días confesó haber perdido 30 kilos en tres años.

"Peñeteñe": ¿Quién es, cuál es su verdadero nombre y a qué se dedica?

El hombre detrás del personaje de "Peñeteñe" se llama Julio Monsalve y actualmente se encuentra algo alejado del humor producto de su estado de salud.

"Más de 8 meses que no trabajo haciendo humor en la calle porque estoy enfermo", confesó en un video de TikTok hace unos días. "Hoy en día trabajo más con mi cuñado en los eventos, que vienen siendo cosas pequeñitas (...) No me puedo resfriar", admitió a T13 el año pasado.

"Peñeteñe" y "Turrón"

Hay que recordar que luego de su presentación en Viña, "Peñeteñe" junto a "Turrón", cuyo verdadero nombre es Mario Moreno, han seguido su carrera en el humor juntos por largos años a través de diferentes festivales, televisión y también en la calle, de donde surgieron, aunque en el último tiempo no han actuado como dúo.

En septiembre pasado, se viralizó un video de "Peñeteñe" en la Plaza de Armas de Santiago, en donde participó de una rutina junto a otros comediantes, pero sin "Turrón".

No obstante, el dúo humorístico apareció en televisión en noviembre del año pasado en un programa de Canal 13, en donde compartieron junto a "Melón y Melame". Sin embargo, esta fue una excepción, ya que "Peñeteñe" se ha mantenido sin trabajar de manera seguida en el humor durante el último tiempo.

¿Qué problema de salud y enfermedades tiene "Peñeteñe"?

Mediante un video publicado en TikTok hace unos días, "Peñeteñe" confesó que lleva 8 meses sin trabajar "porque estoy enfermo. Estoy flaco, ¿saben por qué? Porque tengo diabetes, en tres años perdí 30 kilos. Aparte tengo reumatismo a los huesos, fibrosis pulmonar y artrosis".

"La gente piensa mal, opina que ando angustiado, que ando metido en esto, pero no, estoy enfermo, me estoy dando ánimo, porque el doctor me dijo que yo tengo que salir de esta depresión y de este estrés", confesó el comediante.

También el humorista descartó de plano estar involucrado en las drogas como algunos comentarios de redes sociales señalaban. "Él está saliendo de una enfermedad que gracias a Dios está tirando para arriba", relató Hans Vásquez, humorista y hermano de Paul "El Flaco" Vásquez, quien subió el video.

La buena noticia vino luego de ese video, cuando un par de días después ambos amigos subieron una nueva publicación en San Bernardo, comuna en la que "Peñeteñe" confesó que iba a hacer un nuevo show. "Hay 'Peñeteñe' para rato", dijo el comediante de Millenium Show.

