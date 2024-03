El complicado estado de salud de "Peñeteñe" de Millenium Show: "En tres años perdí 30 kilos"

07 mar. 2024 - 05:00 hrs.

Julio Monsalve, más conocido como "Peñeteñe" fue miembro de Millenium Show, uno de los dúos humorísticos más reconocidos de Chile, el cual conformó junto a Mario Moreno, recordado como "Turrón".

La pareja de humoristas alcanzó reconocimiento a nivel nacional tras su presentación en el Festival de Viña del Mar en 2001.

El complicado estado de salud de "Peñeteñe" de Millenium Show

Sin embargo, 23 años después de su exitosa presentación, el presente de uno de ellos, "Peñeteñe", es muy complejo.

Esto, debido a que recientemente apareció en un video de Tiktok de un humorista callejero, en el cual habla de su estado de salud actual y las enfermedades que lo acomplejan.

"Peñeteñe" actualmente.

Además, y como explica Monsalve, sus problemas médicos le impiden trabajar al cien por ciento. "Más de 8 meses que no trabajo haciendo humor en la calle porque estoy enfermo. Estoy flaco, ¿saben por qué? Porque tengo diabetes, en tres años perdí 30 kilos. Aparte tengo reumatismo a los huesos, fibrosis pulmonar y artrosis".

"La gente piensa mal, opina que ando angustiado, que ando metido en esto, pero no, estoy enfermo, me estoy dando ánimo, porque el doctor me dijo que yo tengo que salir de esta depresión y de este estrés", explicó el comediante.

La última vez que se supo de "Peñeteñe" fue en septiembre de 2023, cuando se hizo vitral un video de él, también en Tiktok, donde aparecía con otros artistas callejeros en la Plaza de Armas de Santiago.

"Peñeteñe" y sus problemas de salud

