Lucho Miranda revela qué piensa de que su novia tenga una cuenta en Arsmate: "Le saqué fotitos"

06 mar. 2024

El comediante que triunfó en el Festival de Viña del Mar, Lucho Miranda, habló sobre la cuenta que tiene su novia de hace tres años, Franshesca Toledo, en Arsmate, plataforma chilena en la que sus usuarios venden contenido exclusivo para adultos.

Es una lógica similar a OnlyFans, aunque Arsmate es de capitales nacionales, contando con miles de cuentas de personas provenientes de nuestro país.

Si bien en Arsmate se puede ofrecer de todo tipo de contenido, uno de los que más abunda es el correspondiente al erótico.

¿Qué piensa Lucho Miranda de que su novia tenga Arsmate?

A través de su cuenta de Instagram, a Lucho Miranda, uno de sus seguidores le consultó sobre lo que pensaba o si le molestaba que su pareja tuviera Arsmate.

En este sentido, Lucho, fiel a su sentido del humor, contestó que "claro que no. Ayer le saqué fotitos, no quedó ninguna buena".

El comediante continuó diciendo que "(Franshesca) pensó que yo lo había hecho intencional, para que ella no subiera nada, y ahí le expliqué que no podía abrir las manos, por lo cual me cuesta sacar fotos", ironizando con su discapacidad motora.

"'Oh chucha', dijo ella, ahí se puso el traje de enfermera y volvimos a intentarlo. Tengo fe en esta pyme", concluyó bromeando, reporta el medio La Cuarta.

