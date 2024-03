Marcianeke volvió con su expareja, Anaís Vilches: Ignacia Michelson opinó sin filtro sobre esta reconciliación

06 mar. 2024 - 13:10 hrs.

A mediados del año 2023, el cantante Marcianeke y la influencer Ignacia Michelson pusieron fin a su mediática relación, la cual duró cerca de un año.

Antes de estar con Michelson, Marcianeke venía de una importante relación amorosa que duró bastante tiempo con Anaís Vilches, quien fue su compañía mientras su fama iba en ascenso.

Ahora, estos últimos decidieron retomar su romance, tras haber aclarado algunos temas, como la acusación que Marcianeke hizo contra ella, asegurando que quería robarle su dinero.

Ignacia Michelson reacciona a la reconciliación de Marcianeke y Anaís

Según consigna el medio La Cuarta, a Ignacia Michelson le preguntaron sobre la reconciliación entre Anaís y Marcianeke, dando una dura opinión contra este reencuentro.

"¿Todos bien en sus casas? ¿Quién puede avalar a una persona que le rompió la cabeza a alguien? Le trató de robar dinero, o sea, no hay forma, no hay manera de que yo pueda entender eso. Si quieren volver es cosa de ellos", apuntó.

Anaís Vilches e Ignacia Michelson

Por supuesto, Anaís Vilches no se quedó callada y le dio una larga respuesta a Michelson, a través de su cuenta de Instagram.

"Está despechada porque a ella ni la toman en serio. ¿Quién estaría con una persona que muestra los pechos en los eventos delante de los amigos de tu pareja y de la gente? Yo podré haber sido pendeja y loca, pero jamás haría un show de sacarme la ropa delante de la gente para dejar en ridículo a mi pareja. Ella nunca lo respetó,porque eso sí es dejar en ridículo, o sea, qué onda. ¿Todo bien en tu casa?", partió diciendo.

Luego, se refirió a las acusaciones de robo, asegurando que todo se trató de un invento de ambos. "Ella habla de que yo le intenté robar al Mati cuando claramente eso fue mentira, eso yo lo inventé, y él y yo lo sabemos, por eso nosotros volvimos hablar y aclaramos los malos entendidos", aseveró.

"Si eso hubiera sido verdad, él me hubiera demandado o algo, pero nunca fue así, ella solo me quiere dejar mal, está totalmente resentida y la gente se da cuenta, yo ni la pesco ni me interesa ni hablar de ella. Que pelee sola, tiene como 10 años más que yo y se rebaja", concluyó.

Revisa la historia de Anaís Vilches

Historia de Anaís Vilches

Todo sobre Famosos chilenos