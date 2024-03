La reacción de Diana Bolocco a la foto de Cristián Sánchez junto a su exmarido, Gonzalo Cisternas

06 mar. 2024 - 11:05 hrs.

El primer fin de semana de marzo de este 2024, Diana Bolocco fue junto a su marido, Cristián Sánchez, y su familia a la casa de Gonzalo Cisternas, su primer esposo y padre de sus dos hijos mayores, Pedro y Diego.

Todo el clan Bolocco-Sánchez llegó hasta Puerto Octay, en la región de los Lagos, donde Gonzalo vive actualmente, a disfrutar de unos días de relajo en el sur de Chile.

La reacción de Diana Bolocco

Cristián Sánchez subió una publicación a su cuenta de Instagram celebrando la buena onda que tiene con el exmarido de su esposa, definiéndolo como uno más de su familia.

"Él es Gonzalo, el ex de mi mujer... así lo conocí. Hoy, es el Chalo, un amigo (buen amigo), cariñoso, con un corazón gigante, generoso, noble... para mí ya no es ‘el ex de mi mujer’, es un actual integrante de nuestra familia...", escribió en la descripción del posteo.

Esta publicación recibió decenas de comentarios de parte de sus seguidores, quienes valoraron la buena relación que lograron tener ambos.

Y quien también llegó a dejar un mensaje fue la misma Diana Bolocco, quien al igual que los fans de Sánchez, también expresó su felicidad ante esta amistad.

La conductora dejó cuatro emojis de corazones, que consiguieron más de 300 "me gusta" de parte de los internautas.

Publicación de Cristián Sánchez y el comentario de Diana Bolocco

