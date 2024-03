Exrecluta Álvarez tuvo que dormir en su vehículo en plena carretera tras quedar en panne: "Es un auto viejito"

06 mar. 2024 - 09:10 hrs.

El recordado exrecluta del reality "Pelotón", Juan Pablo Álvarez, vivió un impasse con su vehículo que lo obligó a dormir dentro de este en plena Ruta 5, en dirección sur.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), el exrecluta contó detalles de lo sucedido, revelando que todo se dio después de una reunión social que tuvo en Santiago.

"Me quedé en panne en la carretera en la madrugada. Había participado en un encuentro con otros participantes de 'Top Chef VIP' y ya iba de regreso a mi casa, en Graneros", expresó.

Álvarez tuvo que dormir en su auto

Su auto, un Chevrolet Aveo del año 2005, le jugó una mala pasada tras detenerse de forma repentina en la carretera. "Lo tuve que revisar y me di cuenta de que se había roto la manguera que va del filtro del aire al motor", explicó.

Tras notar esta falla, decidió improvisar con un arreglo e hizo un parche con un guante y cinta de embalaje. Algo que le sirvió solo un par de kilómetros, ya que minutos después el auto se detuvo de forma definitiva.

Juan Pablo Álvarez

En plena autopista, Álvarez tuvo que llamar a la grúa de la autopista que lo acercó a una bencinera. Allí, se contactó con otros operadores de vehículos de remolque para que lo llevaran a su casa, sin embargo, por la hora, no tuvo éxito.

"Así que no me quedó otra que dormir en el auto. Mi asiento de conductor puede reclinarse por completo", señaló.

Sobre si pasó frío, el exchico reality indicó que "para nada". "Tenía una manta y una almohada, así que no hubo problemas. Como ya se me estaba descargando el teléfono, encontré un enchufe en la bomba y lo cargué", aseveró.

Al otro día una grúa lo llevó a su casa y su hermana le compró el repuesto del vehículo, que él mismo instaló. Pese a esto, reconoció que tal vez es una buena idea llevar el vehículo al mecánico. "Ya es un auto viejito y le he hecho algunos arreglos, pero no me había dado nunca una pana grave", concluyó.

