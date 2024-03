Cristián Sánchez se fue de vacaciones donde el exmarido de Diana Bolocco: "Un actual integrante de nuestra familia"

05 mar. 2024 - 09:15 hrs.

El periodista Cristián Sánchez, casado con la animadora, Diana Bolocco, se fue unos días de vacaciones junto a toda su familia al sur, a la casa del exmarido de su esposa, Gonzalo Cisternas.

No es desconocido para el público que el matrimonio Bolocco-Sánchez tiene una gran relación con Cisternas, con quien Diana tuvo a sus dos hijos mayores, Pedro y Diego.

Vacaciones familiares

Diana y Cristián llegaron hasta Puerto Octay, en la región de Los Lagos, a la casa que Gonzalo Cisternas tiene en dicha localidad, y disfrutaron de un fin de semana familiar.

La animadora fue la primera en subir imágenes a sus redes sociales, publicando una galería y resumiendo lo que fueron estos días de relajo en el sur.

"Gracias, Chalito (papá de mis hijos mayores) por este maravilloso fin de semana en el sur. Gozamos con todo. Qué precioso es nuestro país y qué rico es estar en familia", redactó al pie del posteo.

Luego, fue Cristián Sánchez quien realizó un post, valorando la buena relación que tiene con Gonzalo, la cual ha ido cambiando a lo largo del tiempo.

"Él es Gonzalo, el ex de mi mujer... así lo conocí. Hoy, es el Chalo, un amigo (buen amigo), cariñoso, con un corazón gigante, generoso, noble... para mí ya no es ‘el ex de mi mujer’, es un actual integrante de nuestra familia...", escribió, recibiendo decenas de felicitaciones por la buena relación que han logrado cultivar.

