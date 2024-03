¿Cuántos años tiene Ignacia Michelson y qué carrera estudió?

06 mar. 2024 - 18:40 hrs.

Ignacia Michelson saltó a la fama en 2019, luego de participar en el reality de sobrevivencia de Mega, "Resistiré", en donde se convirtió en la primera eliminada por decisión de sus compañeros.

Durante el encierro, Ignacia dejó ver su fuerte personalidad, la cual la llevó a protagonizar varios conflictos y un tóxico romance con Luis "Sargento Rap" Sánchez.

En ese entonces, la influencer ya tenía experiencia en este tipo de formatos, había sido parte de "Acapulco Shore" de MTV en 2015, y tras ganar reconocimiento volvió al espacio en 2020, esta vez como parte del elenco principal.

Su último reality fue en 2023, meses después de terminar su romance con Marcianeke. Actualmente, está dedicada a administrar su centro de estética y a trabajar como modelo y DJ en eventos.

Ignacia Michelson/Instagram

Sin embargo, que no esté en pantalla no significa que no esté envuelta en polémicas y es que recientemente se enfrascó en una discusión con Anaís Vilches, la actual pareja del artista urbano.,

¿Qué edad tiene Ignacia Michelson y qué carrera estudió?

Ignacia Michelson Díaz nació el 10 de julio de 1993, por lo tanto, actualmente tiene 30 años. A temprana edad comenzó a incursionar en televisión, como modelo fitness para Fox Sports.

Pese a que lo que le interesaba era el mundo del espectáculo, sus padres la motivaron a estudiar una carrera universitaria y ella optó por Derecho, aunque tras terminar sus estudios no ejerció esta profesión.

Hace un par de semanas, Ignacia se refirió a la posibilidad de participar en nuevo reality, ante lo que afirmó tajante que "para ser sinceros, este año yo creo que me van a ver muchas veces en la televisión, así que prepárense porque tienen Nachita para rato".

Todo sobre Famosos chilenos