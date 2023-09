A 22 años de su exitosa rutina en el Festival de Viña del Mar: Así luce hoy "Peñeteñe" de Millenium Show

26 sept. 2023 - 08:00 hrs.

"Millenium Show" fue uno de los dúos humorísticos que ha hecho reír durante varios años a Chile. Esta dupla lo componen Mario "Turrón" Moreno y Julio Monsalve, mejor conocido como "Peñeteñe".

Ambos saltaron de la calle a la televisión, llegando incluso a uno de los escenarios que casi todos los humoristas chilenos sueñan con llegar: la Quinta Vergara.

Y es que en 2001, como "Millenium Show", se presentaron en el Festival de Viña del Mar, obteniendo las Gaviotas de Plata y de Oro y, además, protagonizando uno de los momentos más memorables del certamen, tras increpar sobre el escenario a Ítalo Passalacqua —quien estaba presente en el público—, provocando una pifiadera contra el fallecido periodista.

Luego de dicha presentación, las puertas de la televisión se abrieron para ambos, participando tanto en eventos como en programas, juntos y separados.

Si bien de Mario Moreno se han sabido cosas, sobre todo ligadas a su vida amorosa, de "Peñeteñe" es poco lo que se ha conocido desde su salida de los medios de comunicación.

El medio T13.cl se contactó con él a principios de agosto de este 2023, actualizando el comediante detalles de su vida, asegurando que sigue trabajando, aunque ahora de forma acotada.

"Hoy en día trabajo más con mi cuñado en los eventos que vienen siendo cosas pequeñitas (...) me vienen a buscar, me vienen a dejar, yo llego a la hora justo de actuar y de ahí me vengo al tiro (a su casa)", indicó.

En este sentido, dejó en claro que ya no se presenta en el centro de Santiago como antes, a diferencia de su compañero "Turrón", porque prefiere cuidarse de su diabetes, reumatismo y dificultades respiratorias. "Soy yo el que no va por mi enfermedad, porque estos fríos me hacen muy mal a mí. Yo no me puedo resfriar", enfatizó.

Del mismo modo, aclaró que "Millenium Show" sigue vivo. "Para el verano, si llegan a llamar a 'Millenium', yo trabajo igual, si yo no tengo problemas en trabajar con ‘Turrón’", expresó.

En TikTok, viral se ha hecho un video de él correspondiente a septiembre de este 2023, en el que aparece junto a otros comediantes en la Plaza de Armas de Santiago, el lugar por donde años hizo reír a cientos de peatones.

