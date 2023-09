"Tienes que dejar de ser tan vanidosa": Aylén Milla responde a crítica que le hicieron en Instagram

25 sept. 2023 - 16:10 hrs.

La influencer Aylén Milla fue directamente increpada a través de sus redes sociales, por un usuario que la criticó por el tipo de contenido que suele publicar en Instagram.

Milla suele utilizar dicha plataforma para postear fotos de sus looks, además de entregar recomendaciones de los productos que usa en su piel.

"Tienes que dejar de ser tan vanidosa"

Como respuesta a una historia en la que Aylén aparece frente al espejo mostrando cómo estaba vestida, un internauta le escribió un mensaje sin filtro.

"Aylen querida, eres luz, pero tienes que dejar de ser tan vanidosa. Concéntrate en tu bienestar, quizás un poco alejada de las redes", le envió como mensaje un usuario, al cual Milla contestó, tomándole un pantallazo a dicho texto y dedicándole una extensa reflexión.

Aylén Milla

"Es un punto muy importante para mí. Lo que menos quiero es ser vanidosa. Y no lo soy. No creo que compartir un look, skincare o maquillaje sea ser vanidoso. Todas lo hacemos en cámara o detrás, para sentirnos mejor", escribió de entrada.

"Entiendo la fina línea entre vanidad y compartir datos que ayuden a otras personitas a sentirse mejor. Ese es el propósito. De todos modos, estoy trabajando mucho la parte en cómo quiero compartir mi contenido, el mensaje que quiero transmitir. Es una construcción de algo que será solo un camino de ida. Gracias por el comentario y espero aclarar esto para mucha gente que debe pensarlo", agregó.

Historia de Aylén Milla

Luego, Aylén subió varios mensajes que le enviaron sus seguidoras, quienes defendieron su tipo de contenido y la instaron a que no cambie su "línea editorial".

"Si soy inspiración para ustedes, que lo sepan que ustedes son para mí. Mil veces he pensado en retirarme de redes, pero luego aparecen todos ustedes y me hacen tener un propósito", sentenció.

Historia de Aylén Milla

