Hija de Iván Núñez y Marlene de la Fuente invirtió sus apellidos legalmente tras cumplir 18 años

20 mar. 2024 - 09:14 hrs.

Una de las hijas del terminado matrimonio entre Iván Núñez y Marlene de la Fuente, Florencia, hizo uno de sus primeros trámites legales tras haber cumplido 18 años.

Resulta que la joven, quien salió del colegio en el año 2023 y se encuentra estudiando la carrera de Medicina Veterinaria, sin avisarle ni a su madre ni su padre, decidió enrocar el orden de sus apellidos.

"Me siento tremendamente orgullosa"

Es decir, la joven ahora pasó a llamarse Florencia de la Fuente Núñez, lo que tomó por sorpresa a su madre, Marlene, de acuerdo a lo que dijo en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

"Ayer (lunes 18 de marzo) yo estoy trabajando y me dice: 'mamá, ahora soy Florencia de la Fuente, mira mi Instagram'. Decía Florencia de la Fuente y le digo, 'qué lindo'. Y me dice, 'no, mamá, ya oficialmente soy Florencia de la Fuente. Ya firmé los papeles y ya mandé a hacer el carné y la licencia de conducir. Me di vuelta los apellidos", contó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marlene Viviana De la Fuente (@marlenedelafuente.oficial)

"Quedé en shock", reconoció sin mayores aspavientos Marlene, aunque también asumió que está "tremendamente orgullosa de que mi hija haya tomado esta decisión y la haya ejecutado sola. Me dijo, 'estoy muy feliz' y no había nada más que decirle. Tiene 18 años, no tomó la decisión de un día para otro, la venía masticando hace tres años. Lo tenía superclaro".

Marlene aseveró que en su familia todos se emocionaron por la determinación que tomó su hija, aclarando que Florencia no habló esto con Iván, debido a la lejanía que existe entre los dos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marlene Viviana De la Fuente (@marlenedelafuente.oficial)

"Ellos (los hijos) no tienen relación con el papá, no tienen fluidez con su padre. Cuando el vínculo se pierde por años, me imagino que algo pasará", sentenció.

¿Esta decisión abrió la inquietud de sus otros hijos por invertir sus apellidos? Al respecto, Marlene contestó que Diego, hermano mayor de Florencia, le preguntó a su hermana sobre el trámite. "Ya pidió la hora", cerró.

Todo sobre Famosos chilenos