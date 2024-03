Javiera Díaz de Valdés se atrevió a posar para marca de lencería: "Siempre he sido mucho más atormentada"

20 mar. 2024 - 06:00 hrs.

La actriz nacional Javiera Díaz de Valdés realizó una sesión fotográfica para una marca de lencería, dichas postales fueron compartidas en su cuenta de Instagram.

Ya que la actriz cuenta con un emprendimiento de productos de cuidado facial, también busca promover las pymes locales, como la marca de lencería para la cual posó.

"Desde que soy chica siempre he trabajado con marcas nacionales. Si me tocaba ir a un festival, me vestía con un diseñador chileno. Me gusta el talento local, la originalidad y que exista una industria en todos los sentidos", contó en conversación con Las Últimas Noticias.

"Me siento bien con mi cuerpo"

Es por esto que la actriz realizó esta sesión para la marca de lencería "Toru y Naoko", de la fotógrafa Camila Leguizamón. "Hace años me propusieron hacer fotos para este emprendimiento y yo justo tenía mucho trabajo. Pero ahora Camila se va, trabajará a distancia así que le dije hagámoslo en mi casa y ella misma tomó las fotos", dijo.

Sobre las fotografías en lencería y la decisión de realizarlas, Javiera contó que, "ahora me siento bien con mi cuerpo: he hecho harto ejercicio, estoy bien y tranquila. Yo soy una mujer de 42 años y es bueno que no todas las modelos tengan 15 años. Hay distintos cuerpos, distintas edades y eso es lo interesante".

Sin embargo, no siempre ha sido así, revela que fue una decisión que tuvo que meditar muy bien. "Siempre he sido mucho más atormentada, acomplejada, llena de dudas y demonios. Y con la creación de una marca, tener un equipo de trabajo, ser dueña de mi negocio y no estar esperando que me llamen, si es que sirvo o no sirvo... tomar las riendas en ese sentido y ser independiente me ha hecho ser más segura de mí misma".

Recientemente, compartió algunas fotografías que hizo para su marca, en la cual recibió una serie de comentarios positivos, pero también negativos. "Yo suelo bloquear la mala onda, el comentario innecesario", concluyó.

