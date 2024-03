"Quiso robarme a mi hijo": Denisse Campos lanza dura acusación contra su hermana Daniella

19 mar. 2024 - 14:02 hrs.

Sabido es en el mundo de la farándula que las hermanas gemelas, Denisse y Daniella Campos, no tienen una buena relación. De hecho, han protagonizado algunas peleas frente a los medios de comunicación.

El último capítulo de este enfrentamiento lo escribió Denisse, retirada hace varios años de los medios de comunicación, quien reapareció hace algunos días en diferentes programas tanto virtuales como de televisión.

Este lunes 18 de marzo, Denisse conversó con el programa de YouTube, "Miedos: Piensa lo peor... Multiplícalo por 13", en donde expuso una fuerte acusación contra su hermana, aseverando que quería "robarle a su hijo".

"Quiso robarme a mi hijo"

Todo se dio en medio de una conversación esotérica, en la cual una tarotista, presente en el estudio, le expresó que ella, a diferencia de su hermana Daniella, nació con una "protección" especial y es por ello que no le han ocurrido algunas calamidades en su vida, como si ha pasado con su gemela.

"(Daniella) se lleva todos los golpes de las experiencias que debían ser compartidas", expresó la tarotista, frente a Denisse quien lejos de conmoverse, dio a entender que se trataría de algo que debe recibir.

Denisse y Daniella Campos

"Ella para mí no es una persona buena, hay cosas que no puedo comentar en televisión... Pero no existe mucha piedad para personas que realmente se merecen otras cosas. No lo entiendo como un rebote, creo que lo que tiene ella es un poquito lo que se merece...", expresó Denisse sobre su hermana.

Para justificar sus dichos, agregó que, "nadie vio mi enfermedad, mi cáncer... Nunca lo comenté. No es lo mismo estar enferma, con los ojos afuera, crear lástima o estar con su hija muerta... Pero ella también quiso robarme a mi hijo, entonces hay cosas que no se entienden".

Luego, en el programa "Que te lo digo", Denisse ahondó sobre sus dichos, aclarando que el robo al cual acusa no lo dijo de forma literal. "No es que me quiso robar la guagua, es que se la iba a llevar a otro país", aseveró.

A estos nuevos dichos, Daniella, quien tiene pantalla en el canal TV+, no se ha querido referir.