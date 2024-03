"Voy a seguir haciendo lo imposible": La promesa de Mane Swett a su padre en el día de su cumpleaños

19 mar. 2024 - 10:10 hrs.

Un sentido mensaje fue el que publicó la actriz María Elena "Mane" Swett a su padre, Guillermo Swett, con motivo de su cumpleaños este 16 de marzo.

La actriz posteó una imagen en la que aparece acompañada de su progenitor, abrazada por la espalda, con un pastel de cumpleaños en sus manos.

El saludo de cumpleaños de Mane a su padre

En la descripción, Mane escribió: "16.3.2024. Feliz cumpleaños, papá. De tus tres grandes deseos yo voy a seguir haciendo lo imposible para lograr cumplirte uno. Te amo".

Más abajo, Swett escribió, "día 24. Comenzó la cuenta regresiva... para mi cumpleaños. Solo para valientes". La publicación recibió más de 25 mil "me gusta" y decenas de comentarios de parte de sus seguidores.

Muchos interpretaron que este "deseo" del cual habla Mane para su padre, es que ella al fin pueda reencontrarse con su hijo, Santiago Bowe Swett, quien ya lleva más de un año en Estados Unidos viviendo con su padre, John Bowe.

"Si necesitas unión para cumplir el deseo al tata, aquí estaremos todas", "vamos que se puede, nunca será tarde para lograr ese deseo", "estoy seguro que podrás cumplirle ese sueño a tu familia", "eres una valiente, sigue luchando hasta el final", son algunos de los mensajes que se pueden leer en el posteo.

¿Por qué Mane Swett no puede ver a su hijo desde hace más de un año?

Actualmente, el hijo de Mane Swett, Santiago Bowe, tiene 11 años y está viviendo junto a su padre en Estados Unidos, con quien se quedó luego de pasar las fiestas de fin de año de 2022 con él.

Santiago viajó hasta Nueva York para reencontrarse con su padre, John Bowe, a quien siempre veía durante sus vacaciones, sin embargo, por razones que se desconocen, se quedó junto a él cuando en realidad debía volver para iniciar su año escolar.

Pese a que la actriz ha comentado en varias oportunidades en sus redes sociales que no ha podido ver a su hijo, no ha revelado detalladamente la razón de por qué no puede viajar a ir a verlo, aunque probablemente sea por motivos legales, por lo que ya inició un proceso judicial al respecto.

"Ustedes saben que ella tiene un hijo, que su papá es norteamericano que vive en Nueva York. Ellos están separados y su hijo viaja constantemente a ver al papá. Le tocó viajar para las fiestas de fin de año y resulta que el papá no se lo devolvió", reveló la periodista Cecilia Gutiérrez hace unos meses.

