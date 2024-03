"Iván le hablaba mal de mí": Kenita Larraín y Daniella Campos se sinceran sobre su larga enemistad causada por Zamorano

15 mar. 2024 - 18:00 hrs.

Un hombre las separó y fueron rivales durante más de dos décadas, pero de eso hoy queda poco. Nos referimos a Daniella Campos y María Eugenia "Kenita" Larraín, quienes recientemente se reconciliaron.

En la época dorada de la farándula chilena, el conflicto entre las modelos acaparó varias portadas, dado que ambas compartieron el corazón del ídolo futbolístico de ese entonces, Iván Zamorano.

Sin embargo, el paso de los años parece haber disipado tal enemistad, sobre todo luego de que en 2023 se reencontraran por motivos laborales. Actualmente, son colegas y se han mostrado bastante cercanas.

Las razones detrás de la rivalidad

Las dos fueron invitadas al programa "Podemos Hablar", donde se sinceraron sobre su largo distanciamiento. Años atrás, Campos alegó que Larraín se había interpuesto en su relación con "Bam Bam", pero esa perspectiva cambió.

"Yo me sentí traicionada, en muchas cosas, que no las pude aclarar hasta ahora después de 20 años. Yo no sabía la cantidad de cosas que hoy día he podido conversar con María Eugenia y que nos metían en la cabeza", declaró la mayor de las gemelas Campos.

Kenita Larraín e Iván Zamorano

Asimismo, agregó que "yo no me levantaba con las ganas de decirle algo pesado a la María Eugenia, era porque me metían y decían cosas que para mí eran súper fuertes. Yo reaccionaba para el lado donde yo creía que era lo honesto y lo real".

En el caso de Kenita, la numeróloga señaló que "pensé que el enojo de Daniella era porque estaba saliendo con Iván (...) esta conversación que hemos tenido estos días ha sido súper reveladora, para mí es impactante porque me di cuenta de que su enojo no era por eso".

"A ella Iván le hablaba mal de mí"

La rubia apuntó directamente contra el exdelantero de la Selección Chilea: "Seamos transparentes, a ella Iván le hablaba mal de mí y a mí me hablaba mal de Daniella".

"Si Iván hubiera sabido el daño que me causó, quizás no lo hubiera hecho, pero para mí desde 2004 hasta hace unos poquitos años atrás, fueron una cantidad de denostaciones, de inventos, se decía cualquier cosa", lamentó Larráin.

Finalmente, manifestó sus deseos de encontrarse con Zamorano y aclarar las cosas: "No pensaba que en el fondo él ha tratado de dejarme a mí como la mala y él el bueno. Eso me duele porque me acabo de enterar".

