La triste despedida de Willy Sabor a su padre fallecido: "Estamos con la herida abierta"

15 mar. 2024 - 16:00 hrs.

No todo son risas en la vida del comediante Guillermo González, mejor conocido como Willy Sabor, quien a comienzos de marzo sufrió el fallecimiento de su padre, el productor musical Carlos González.

El cantante de 56 años será uno de los invitados al programa "Podemos Hablar", en el cual abordará este difícil momento y el cómo ha sobrellevado las semanas posteriores a la partida de su progenitor.

"Estamos con la herida abierta"

En un adelanto del estelar, se puede ver al exintegrante de "Morandé con Compañía" visiblemente afectado: "Estamos con la herida abierta, lo que pasa es que mi papá tenía una enfermedad llamada demencia vascular".

"Disculpen que me emocione, porque es difícil, porque una cosa es cuando están enfermos y la otra cuando se van, a todos nos ha pasado", expresó en el espacio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Willy Sabor Oficial (@willysaboroficial)

En este contexto, manifestó sus intenciones de grabar un video con la canción "Son viejos recuerdos", a modo de homenaje a Carlos, ya que él fue quien compuso el tema. "Para mí es la más hermosa canción de mi padre", señaló.

La estrecha relación entre Willy sabor y su padre

Además, contó cómo era la especial relación entre ambos: "Tenía un departamento frente a Mega, lo dejaba en su casa acostadito, y yo me iba a Talagante, en el campo. Entonces, él me llamaba y me iba hablando en el camino, para no quedarme dormido, que sé yo, y al momento de entrar a mi casa, ya dejaba, y me cortaba".

También enfatizó que era "un papá súper presente y es complicado, es tan reciente, estaba tan enfermo que los últimos días quería que ya se fuera, porque no podía verlo así, estaba sumamente ciego, no caminaba, estaba desconectado".

"Me imagino a tantas familias que pasan por lo mismo y deben entender que es sumamente doloroso ver a una persona importante en tu vida que se va, y lo único que tengo son recuerdos de un papá súper presente", remarcó.

Todo sobre Famosos chilenos