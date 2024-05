Se sentía "avergonzada": Modelo ocultó por 12 años que era sorda

09 may. 2024 - 19:30 hrs.

Una mentira por años fue la que mantuvo una modelo inglesa que incluso apareció en Vogue. Se trata de Georgia Meacham que ha llevado su carrera adelante, ocultando un aspecto importante de su vida: es sorda.

De acuerdo a lo que consigna el medio británico The Sun, la mujer de actuales 30 años nació "moderadamente" sorda, condición que la obligó a utilizar audífonos en ambos oídos desde los 17 meses de edad.

A pesar de lo anterior, se desenvolvió normalmente en sus trabajos, pero ocultando su discapacidad. Esto pues se sentía "avergonzada" de la misma.

Leía labios para poder comunicarse

Fue a los 18 años cuando firmó un contraro de modelo, no quiso decirle a nadie de su situación y logró mantener el secreto por más de una década.

De hecho, llegó a protagonizar éxitos de taquilla de producciones hollywoodenses, ¿cómo lo logró? Leyendo labios.

Sin embargo, ahora sus anhelos son diametralmente opuestos en lo que respecta a su condición. Para esto, busca hacer una suerte de reinico y continuar con su carrera, siendo una inspiración para las personas sordas.

Georgia Meacham

En esa línea ha asegurado que el reconocerso como una persona en situación de discapacidad ha sido una de las mejores cosas que ha hecho en su vida.

"Ocultar mi discapacidad ha sido una de las cosas más agotadoras que he hecho en mi vida, pero estoy muy emocionada de comenzar mi nueva vida", dijo.

"La gente probablemente me mira y piensa 'modelo rubia alta que no tiene ningún problema', pero quiero mostrarle a la gente que la discapacidad no tiene una apariencia determinada", agregó.

El ocultamiento de su condición

A la hora de entregar más detalles acerca de la decisión de esconder su sordera la modelo confesó que "pensé que ocultar mis audífonos me convertiría en una modelo más exitosa".

"Iba a los castings con el pelo suelto, porque nunca vi modelos con audífonos", apuntó.

Además el hecho de tener esta estrategia, también le suponía una dificultad mayor, considerando que estaba dejando de usar los audífonos, herramienta que facilitaba la comunicación con el resto.

En ese sentido, sostuvo que "las personas sordas ya sufren algo llamado 'fatiga de la sordera', porque necesitamos más capacidad cerebral para escuchar lo que dice la gente"."Me estaba esforzando hasta el fondo, tratando de ocultar este secreto mío", añadió.

Si bien aún no ha hecho ningún trabajo desde que declaró su discapacidad, se ha mostrado ansiosa de poder empezar a aparecer en sesiones de fotos, por ejemplo, con sus audifonos.

"Me siento muy emocionada de comenzar este nuevo capítulo como alguien que acepta mi discapacidad", sentenció.