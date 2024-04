El Sheffield de Brereton dice adiós a la Premier League

La presencia de Ben Brereton Díaz no bastó para la salvación de Sheffield United, que sufrió una dura goleada por 5-1 ante Newcastle United y decretó su descenso a la EFL Championship.

El conjunto rojinegro, donde el chileno estuvo presente durante los noventa minutos, se llenó de ilusión con la apertura de la cuenta por parte de Anel Ahmedhodzić (5').

Sin embargo y pese a realizar una buena presentación en la primera mitad, los blades no concretaron una segunda diana que les diera mayor tranquilidad, permitiendo la igualdad de Alexander Isak (26').

Getting set for kick off, @BenBreo. ⌚️ pic.twitter.com/sTxNOtcyqK