Trinidad de la Noi volvió a Chile separada: Aseguró que su quiebre matrimonial fue por "proyectos de vida distintos"

Fue a mediados de 2019 cuando la modelo chilena Trinidad de la Noi anunció que se casaría con su pololo, el ingeniero civil Cristóbal González, con quien llevaba más de dos años y medio de relación.

Tras una romántica propuesta de matrimonio, la pareja emprendió vuelo a Nueva York, donde vivieron durante los próximos cinco años. Sin embargo, optaron por separarse y en octubre de 2023 ella regresó a Chile.

"Ha sido un periodo difícil"

Durante un evento de la marca Victoria's Secret, la maniquí conversó con LUN sobre su retorno. "Estar en Chile es lo que me hace feliz. Echaba muchísimo de menos a mi familia, amigos, a mi red de apoyo y por eso volví".

De la Noi también se refirió a su quiebre amoroso, explicando brevemente que se debió a "proyectos de vida distintos".

En este sentido, reconoció que durante los primeros dos años de su estadía en la ciudad norteamericana lo pasó bien, pero los planes junto a su entonces marido cambiaron y se quedaron más tiempo, lo que le terminó afectando.

"Allá tenía más tiempo para echar de menos y eso fue lo que me terminó matando (...) cuando me di cuenta de que esto se iba a largar, me empecé a encerrar en la incertidumbre", confesó.

La joven señaló que "siempre supe que tenía que volver a mi país. Ha sido un período difícil, pero el hecho de tener estos problemas en Chile me ha hecho sobrellevar todo demasiado bien porque tengo a mi red de apoyo".

Finalmente, comentó que hoy está feliz, dedicada a recuperar su vida, "con mucho trabajo y vida social". Además, retomó su afición por el tenis, deporte que practica junto a su padre: "Estoy demasiado motivada".

