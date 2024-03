A 16 años de "El señor de la Querencia": Así luce hoy la actriz Antonia Santa María

14 mar. 2024 - 08:00 hrs.

Antonia Santa María es una de las actrices más destacadas de nuestro país, y ha estado en algunas de las teleseries más icónicas de nuestra pantalla chica.

La actriz debutó en teleseries en el año 2005, y lo hizo en la exitosa producción "Brujas", encarnando a Sharon Jeannete, la histriónica hija de la familia "Sa-Sa".

Tras lo anterior, se sumó a los elencos de "Descarado" (2006) y "Papi Ricky" (2007), y además el spin-of de "Brujas", "Dinastía Sa-Sa".

Antonia Santa María en "Brujas"

La experiencia de Antonia Santa María en "El señor de la Querencia"

Después de estas producciones, se sumó a "El señor de la Querencia", emitida en 2008, donde dio vida a Violeta Moreno, una de las hijas de la inquilina del fundo donde se desarrolla la historia.

En 2021, Antonia recordó esta teleserie, señalando que, "uno terminaba más cansada, sobre todo de llorar. Una sensación que me cansaba mucho era el tema del llanto, porque la Violeta igual lloraba harto. Pero a mí me gustan las escenas exigentes y estar en teleseries donde me siento exigida, porque se hace más entretenido y desafiante".

Antonia Santa María en "El señor de la Querencia"

Pese a lo cruda que fue esa teleserie, en términos de la historia, el personaje de Antonia fue uno de los pocos que quedó con vida, y hasta encontró el amor con Luis (Andrés Reyes), hijo del temido patrón.

"Mataron a todos en esa teleserie, creo que fui la única que quedé viva con el (personaje interpretado por el actor) Andrés Reyes. Fue bonito (el final de su personaje) entre tanto asesinato, incesto, abuso, que pudiera sobrevivir algo de amor, es una pequeña esperanza", indicó.

Tras "El señor de la Querencia", Antonia también estuvo en "Conde Vrolok" (2009), "Dos por uno" (2013) y "Dime quién fue" (2017), siendo esta la última teleserie en la que estuvo.

Actualmente, Antonia está dedicada al mundo del teatro, tanto como gestora y actriz de diferentes obras. Hace tan solo unos días abrió su cuenta de Instagram, la cual la ha acercado a sus fans de nuestro país.

Así luce hoy Antonia Santa María

